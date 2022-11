Asahi Kasei verkauft nach der Massenbilanzmethode produzierte Kautschuk Produkte

Düsseldorf, New York und Tokyo, 17. November 2022 – Im November 2022 wird Asahi Kasei mit dem Verkauf von Tufdene™ S-SBR (lösungspolymerisierter Styrol-Butadien-Kautschuk) sowie Asadene™ BR (Butadien-Kautschuk) beginnen, die nach dem Massenausgleichsverfahren in den Werken Singapur und Kawasaki hergestellt werden. Der Verkauf erfolgt auf der Grundlage der ISCC PLUS-Zertifizierung für S-SBR und BR, die der Geschäftsbereich Synthetischer Kautschuk im Oktober 2022 erhalten hat.

Asahi Kasei ist bekannt für seine leistungsstarken S-SBR-Typen, die sich optimal für umweltfreundliche Reifen eignen, mit Eigenschaften wie ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz und Verschleißfestigkeit. Der aus Rohstoffen wie Biomasse und Kunststoffabfällen sowie anderen Rohstoffen hergestellte Synthesekautschuk leistet einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen. Weiterhin fordern relevante Stakeholder eine geringere Umweltbelastung inklusive Dekarbonisierung in vielen weiteren Anwendungsgebieten. Für diese Produkte wird Asahi Kasei ebenfalls nach der Massenbilanzmethode hergestelltes Butadien-Kautschuk herstellen und verkaufen.

„Care for Earth“

Im Rahmen des 2022 implementieren, mittelfristigen Strategieplans „Be a Trailblazer“ erweitert Asahi Kasei derzeit das Angebot nachhaltigerer Materialien. Mit der Konzentration auf die Verwendung von erneuerbaren Energien, sowie massebalancierten und recycelten Rohstoffen will das Unternehmen seinen Beitrag zu einer kohlenstoffneutralen und nachhaltigeren Welt leisten.

Zum Massenbilanzverfahren

Das Massenbilanzverfahren ist eine weltweit angewendete Methode, um bei einem Mix aus nachhaltigen und aus Erdöl gewonnenen Rohstoffen den Anteil nachhaltiger Rohstoffe für einzelne Produkte zu berechnen.

Zu ISCC und ISCC PLUS

Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Dekarbonisierung gewinnt die Zertifizierung von Rohstoffen, die den Ersatz von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Produkte fördern, immer mehr an Bedeutung. Insbesondere Unternehmen der chemischen Industrie entwickeln integrierte Produktionssysteme, die sich vorteilhaft auf die Treibhausgasbilanz und die Schonung fossiler Ressourcen auswirken. So bietet das ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) als internationales Zertifizierungssystem Lösungen für die Implementierung und Zertifizierung von Abfall- und Restrohstoffen. Mit ISCC PLUS hat die ISCC ihr etabliertes Zertifizierungssystem auf Lebensmittel, Futtermittel sowie technische und chemische Anwendungen erweitert. Weltweit lässt sich darüber beispielsweise die nachhaltige Nutzung von Biomasse und/oder Rezyklaten aus Verpackungsabfällen in der chemischen Industrie sowie nachgelagerten Industriesektoren (z.B. Verpackungsindustrie) zertifizieren. ISCC PLUS betrachtet weiterhin die Nachhaltigkeit auf allen Stufen der Liefer- und Produktionsketten.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 – 31. März 2022) einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro (2.461 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.asahi-kasei-plastics.com/en/, www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu, und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Ansprechpartner Europa:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

