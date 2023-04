Asahi Kasei plant Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in Start-Up Unternehmen

Fokus liegt auf nachhaltigen Technologien

Düsseldorf und New York, 11. April 2023 – Asahi Kasei hat einen Investitionsrahmen als neue Initiative für Kohlenstoffneutralität eingerichtet. Das Unternehmen plant, bis 2027 100 Millionen US-Dollar in Start-up Unternehmen zu investieren, die Technologielösungen in den Bereichen Wasserstoff, Energiespeicherung, Kohlenstoffmanagement und biobasierte Chemikalien anbieten.

Seit 2011 hat Asahi Kaseis Corporate Venture Capital (CVC) Bereich mit Sitz im Silicon Valley Investitionen in mehr als 50 Start-up Unternehmen in den USA, Europa, China und Japan getätigt. Neben zahlreiche Kooperationen gehören dazu auch die Übernahmen von Crysal IS, einem US-amerikanischen Anbieter von UVC-LEDs für die Luft-, Wasser- und Oberflächendesinfektion, und das schwedischen Unternehmen Senseair, einem Hersteller von CO2- und Alkohol-Sensorlösungen. „Unser CVC-Team freut sich über die Möglichkeit, in Start-up Unternehmen zu investieren, die hart daran arbeiten, etwas für unseren Planeten zu bewirken“, sagte Dr. Takashi Morishita, General Manager von Corporate Venture Capital bei Asahi Kasei. „Wir sehen viele leidenschaftliche Menschen, die nachhaltige Technologien vorantreiben wollen, und es fühlt sich gut an, sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Die Ideen und Technologien, die jetzt entwickelt werden, sind von unschätzbarem Wert für die Verwirklichung einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft.“

Um das Unternehmen bis 2050 klimaneutral zu machen, arbeitet Asahi Kasei derzeit mit Hochdruck an der Senkung der eigenen Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig soll der neue Investitionsrahmen neue Geschäftsfelder erschließen und das Unternehmen bei der Portfoliotransformationen seines Materialsektors unterstützen.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 – 31. März 2022) einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro (2.461 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu, und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Ansprechpartner Europa:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

