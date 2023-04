Arendicom stellt sich für die Zukunft auf

Bayerischer eCommerce-Dienstleister ist neuer Partner bei DHL, Shopware und Paypal

Tutzing, den 11. April 2023 – Mit neuen strategischen Partnerschaften hat sich Arendicom für die Zukunft positioniert: Der Experte für Markenonlineshops und eCommerce mit Fachhandelsintegration geht neue Partnerschaften mit DHL, Shopware und Paypal ein und bietet Kunden damit noch bessere Services bei Versand und Zahlung. Maßgeblich verantwortlich dafür zeichnet der neue zweite Geschäftsführer Gregor Schröder, der neben Marcus Krehan somit das Unternehmen am Puls der Zeit weiterentwickelt.

Seit dem 1. Juli 2022 zeichnet Gregor Schröder als neuer zweiter Geschäftsführer für das Projektgeschäft, Innovation und die strategische Weiterentwicklung bei Arendicom verantwortlich. Davor hatte er ein Jahr lang die Position des Chief Information Officer in der Geschäftsleitung inne.

„Uns ist es gelungen, Shopware Business-Partner zu werden und die ersten eigenen Shopware-spezifischen Plugins zu entwickeln und der Shopware-Community anzubieten“, so Schröder. „Außerdem wurde eine Partnerschaft mit DHL initiiert. Der Paketdienst steht nun allen Partnern und Kunden zur Verfügung.“ Arendicom ergänzt damit den Versanddienstleister UPS – man wünschte sich einen weiteren, international starken Versanddienstleister, der außerdem für B2C Vorteile bietet und auch den Gedanken der Nachhaltigkeit und des Ressourcenschonens umsetzt. DHL tut das mit seinem Gogreen-Ansatz.

Außerdem ist Arendicom nun ebenfalls Entwicklungspartner von Paypal: Bei Neuentwicklungen, die Shopware 6 betreffen, wird Arendicom involviert und kann Features vor der Veröffentlichung von Releases testen, einsetzen und gegebenenfalls eigene Entwicklungsvorschläge machen. Damit hat Gregor Schröder einige Veränderungen und Weiterentwicklungen auf den Weg gebracht, die von strategischer Bedeutung sind: Arendicom kann sich als Firma mit den neuen starken Partnern noch besser positionieren, bietet aber auch den Kunden durch die Kooperation mit Paypal und DHL einen weiterentwickelten Service: Die Endkunden können nun auf einen hochwertigen Zusteller vertrauen und aus einem Blumenstrauß nationaler und internationaler Zahlungsmethoden auswählen.

Über das letzte Jahr hat Arendicom sein Portfolio ständig weiterentwickelt: Neben dem Thema Social Media Shopping wurde die Erschließung von Marktplätzen für die Kunden immer stärker in den Fokus gerückt. Ziel ist es auch weiterhin, strategische Partnerschaften einzugehen, die einen Mehrwert für Partner und den Endkunden bringen. „Die Herausforderung der Zukunft wird darin liegen, gemeinsam mit den Kunden das Potenzial der Marken auszuschöpfen“, so Schröder. Hier sieht er noch jede Menge Platz nach oben, indem die Conversion gesteigert und Verkäufe skaliert werden.

Arendicom mit Sitz in Tutzing ist Experte für Markenonlineshops und eCommerce mit Fachhandelsintegration. Die GmbH wurde 2008 gegründet. Sie berät ihre Kunden in Fragen zu eCommerce und mCommerce von der Strategie bis zur Umsetzung und entwickelt und betreibt deren Online-Geschäft (B2C und B2B). Der Fokus liegt dabei auf Multichannel- und Crosschannel-Ansätzen sowie auf der Verknüpfung der online- und offline-Vertriebskanäle. Arendicom ist auf Marken mit Fachhandelsanbindung spezialisiert, zu den Kunden gehören Hersteller von Markenartikeln und Handelsmarken sowie deren internationale Vertriebspartner. Dabei kann der Flächenhandel in das Online-Geschäft reibungslos integriert werden. Für den Handel stellt Arendicom verschiedene Plattformen zur Verfügung. Arendicom wird regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet, die jüngsten sind der German Innovation Awards 2022 in der Kategorie: Excellence in Business to Customer > E-Business sowie 2021 in der Kategorie Excellence in Business to Business > Retail & Trade Solutions.

