Familienzusammenführung, verloren geglaubte Liebe und die Suche nach den biologischen Eltern

Doch die Produzenten folgen hier nur den gesetzlichen Bestimmungen, die auch für unsere Arbeit als Wirtschaftsdetektive in Münster grundlegend sind: Will der „Gefundene“ nicht kontaktiert werden, so hat er in den meisten Fällen jedes Recht dazu, seine Privatsphäre zu schützen und eine Kontaktaufnahme zu unterbinden. Während Personensuchen privater Natur herzzerreißende Zusammenführungen von Verwandten und Freunden zur Folge haben können, gibt es für die Kurtz Detektei Münster noch eine ganze Reihe weit weniger schöner Gründe für die Suche nach Personen und ihren Anschriften: Kindesentzug, Unterhaltsflucht , Betrugsfälle oder schlicht Schulden als Motive zum „Untertauchen“. In aller Regel ist es unseren Privatermittlern möglich, die gesuchten Personen aufzufinden – gern auch in Ihrem Auftrag: 0251 7009 0014 .

Nachmittags- und Vorabendprogramme sowohl auf privaten als auch auf öffentlich-rechtlichen Sendern beschäftigen sich regelmäßig mit der Suche nach vermissten Verwandten, Freunden und früheren Geliebten. Die anhaltende Begeisterung für derartige Sendungen zeigt, wie groß die Anteilnahme an Fällen von wiedergefundenen Verwandten und Freunden ausfällt. Umso größer ist die Enttäuschung sowohl beim Zuschauer als auch bei der suchenden Person, wenn beispielsweise ein Vater seine zur Adoption freigegebene Tochter aufgrund von Scham und Schuldgefühlen nicht kennenlernen möchte, weswegen dann seine Adresse nicht an die Tochter weitergegeben wird.

Berechtigtes Interesse an der Anschriftenrecherche: Wann dürfen unsere Detektive aus Münster ermitteln?

Unter Umständen können unsere Detektive aus Münster allerdings auch in Fällen ohne klar definiertes berechtigtes Interesse beauftragt werden, Anschriftenermittlungen durchzuführen; zum Beispiel, wenn vermutet werden kann, dass der Gesuchte (vielleicht ein Familienmitglied oder früherer enger Freund) ebenfalls Interesse an einer Kontaktaufnahme haben könnte. In diesen Fällen ist es jedoch notwendig, im Erfolgsfall die gefundene Person über das Interesse des Auftraggebers zu informieren und ihr Einverständnis in die Adressweitergabe einzuholen. Erlaubt die entsprechende Person die Weitergabe ihrer Daten nicht, ist die Kurtz Privatdetektei Münster aufgrund des fehlenden berechtigten Interesses an diesen Wunsch gebunden und darf trotz des Ermittlungserfolges die Anschrift nicht dem Auftraggeber überreichen. Da die Arbeit nichtsdestotrotz sachgemäß ausgeführt wurde, fallen die Detektivkosten für die Adressermittlung auch in diesem (allerdings seltenen) Szenario vollumfänglich an.

Allerdings dürfen unsere Münsteraner Privatdetektive , wie oben bereits angerissen, nicht für jeden Auftraggeber eine Suche nach einer Person und ihrem Aufenthalts- bzw. Wohnort durchführen, da die Privatsphäre grundsätzlich zu respektieren und eine Güterabwägung zu veranschlagen ist: Kann das Informationsbedürfnis an der Kenntnis der Anschrift als höheres Rechtsgut gewertet werden als der Schutz der Privatsphäre, so ist ein sogenanntes berechtigtes Interesse an der Informationsweitergabe gegeben. Jeder Fall muss dabei für sich genommen geprüft und abgewogen werden. Eine alte Schulfreundin ausfindig machen zu wollen, fällt nicht notwendigerweise in den Bereich des berechtigten Interesses. Aber im Falle konkreter rechtlicher Ansprüche ist die Legalität gewährleistet, zum Beispiel, wenn Ihnen eine Person Geld schuldet und dann ohne weitere Kontaktinformationen umzieht. Die Kurtz Wirtschaftsdetektei Münster klärt Sie gern auf, wenn Sie sich unsicher sind, ob in Ihrem Fall ein berechtigtes Interesse gegeben ist oder nicht.

Vielfalt an Beauftragungsgründen = vielseitig einsetzbare Detektei

Während einige Anfragen an unsere IHK-zertifizierten Detektive privater Natur sind und Freunde, Verwandte oder Jugendlieben betreffen, entfällt ein Großteil unserer Anschriftenermittlungen auf Aufträge wegen Schuldnerflucht und Straftaten wie Betrug in seinen variantenreichen Ausformungen oder Sachbeschädigung an einer Mietsache. Die Detektei Kurtz ist deutschlandweit an vielen Standorten und in allen Bundesländern vertreten, weswegen unsere Ermittler fast überall direkt nach der erfolgreichen Adressermittlung eine Vor-Ort-Überprüfung des Rechercheergebnisses vornehmen können. Zudem ermöglicht uns unser Netzwerk an Informanten und fähigen Ermittlern im Ausland Recherchen und Einsätze über die deutschen Grenzen hinaus – oft unabdinglich in unserer globalisierten Welt, speziell in Fällen von Kindesentzug oder Absetzung ins Ausland.

Ganz gleich, aus welchem Grund wir eingesetzt werden, die Ermittlungsergebnisse unserer Privatdetektive aus Münster werden grundsätzlich in schriftlicher Form, konkret: in einem Ermittlungsbericht, festgehalten, sodass alle Erkenntnisse gerichtsverwertbar sind. Freilich kann der Umfang des Ermittlungsberichtes bei Aufenthaltsermittlungen sehr knapp ausfallen, gerade bei schnellem Erfolg. Doch zuweilen, d.h. für eine Reihe unterschiedlicher gerichtlicher Verfahren, ist es zusätzlich zur Wohnortermittlung notwendig, per Observation zu bestätigen, dass sich die ermittelte Person tatsächlich regelmäßig an der ermittelten Anschrift aufhält. Auch für diese Aufgabe ist die Kurtz Detektei Münster die richtige Ansprechpartnerin.