ANS feiert 30 Jahre Innovation und Partnerschaft in der Elektronikfertigung

Limeshain, August 2024 – Die ANS answer elektronik GmbH, ein führender Anbieter für Lösungen in der Elektronikfertigung, feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein etablierter Systemlieferant in der SMD-Fertigung. Die Geschäftsführer Reiner Gölz und Sebastian Glitsch geben in diesem Bericht Einblicke in die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens und die Herausforderungen, die es gemeistert hat.

Drei Jahrzehnte Fortschritt und Anpassung

Reiner Gölz blickt auf die Anfänge zurück: „Die Marke ANS hat sich über die letzten 30 Jahre vom Anbieter von Bestückungssystemen und Schablonendruckern zu einem umfassenden Lieferanten für Elektronikfertigungssysteme entwickelt. Wir haben stets darauf geachtet, qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Systeme anzubieten, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.

Sebastian Glitsch ergänzt: „Die Corona-Pandemie war eine besondere Herausforderung, die wir durch schnelle Anpassung und Digitalisierung gemeistert haben. Unsere Fähigkeit, Online-Meetings und virtuelle Systempräsentationen durchzuführen, hat uns geholfen, weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.

Partnerschaften als Schlüssel zum Erfolg

Die strategische Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern wie Yamaha-IM, Pemtron und HIT hat ANS dabei geholfen, ihre Marktposition zu stärken. „Mit Yamaha arbeiten wir seit 28 Jahren erfolgreich zusammen. Die Yamaha 1 Stop Solution ist ein herausragendes Gesamtpaket, das durch Machine-to-Machine-Kommunikation und ein powervolles Software-Paket besticht, so Gölz.

Glitsch fügt hinzu: „Unsere langjährigen Partnerschaften und unser Engagement für Qualität und Innovation haben uns geholfen, uns als verlässlicher Partner in der Branche zu etablieren. Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um stets am Puls der aktuellen Technologien zu bleiben.“

Blick in die Zukunft

ANS setzt weiterhin auf technologische Innovationen und die Entwicklung neuer Lösungen, um den steigenden Anforderungen der SMD-Bestückungsautomation gerecht zu werden. „Künstliche Intelligenz und Automatisierung werden in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen. Wir hinterfragen kontinuierlich, welche neuen Technologien den größten Mehrwert für unsere Kunden bieten“, erklärt Glitsch.

Ein verlässlicher Partner

Neben technologischen Innovationen legt ANS großen Wert auf exzellenten Kundenservice und technischen Support. „Langfristige Kundenzufriedenheit durch Support und jährliche Wartungen stehen bei uns an erster Stelle“, betont Gölz. „Unsere Techniker sind bestens geschult, und wir investieren kontinuierlich in ihre Weiterbildung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden stets die beste Betreuung erhalten.“

Über ANS answer elektronik GmbH

Die ANS answer elektronik GmbH bietet seit 30 Jahren High-Performance-Lösungen für die Elektronikfertigung. Mit einer Kombination aus Expertise und Leidenschaft für Technologie ist ANS der Partner der Wahl für zukunftsorientierte Fertigungsbetriebe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ans-answer.com

Die Firma ANS wurde 1994 gegründet und blickt nunmehr auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. ANS unterhält den exklusiven Vertrieb von SMD-Bestückungsautomation für namhafte Hersteller wie YAMAHA-IM, Pemtron, HIT, HG-Tech und Extra-Eye, in Deutschland und in benachbarten europäischen Ländern. Fachliche Beratung im Vorfeld, kompetenter After-Sales-Service sowie auch die Ersatzteilversorgung wird ebenfalls einheitlich von ANS angeboten.

