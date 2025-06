Junges Bestattungsunternehmen in Neschwitz bietet einfühlsame Trauerbegleitung in der Lausitz

Neschwitz (Neu-Neschwitz/Linda), 16. Juni 2025 – Mit der Neugründung des Bestattungshauses von Annabell Wandelt in Neu-Neschwitz (Region Linda, Lausitz) erhält die Oberlausitz ein neues Bestattungsunternehmen. Die 21-jährige Bestattungsfachkraft Annabell Wandelt hat am Firmensitz Wetroer Straße 3 in 02699 Neschwitz ein modernes Bestattungshaus eröffnet. Annabell Wandelt stellte dieses kürzlich in der MDR-Sendung „Wuhladko“ der Öffentlichkeit vor . In der Fernsehsendung am 07.06.2025 wurde ihr Werdegang als „Traumberuf Bestatterin“ porträtiert – von der mutigen Gründung mit nur 20 Jahren bis hin zu den besonderen Merkmalen ihres Unternehmens, etwa einem eigenen Cadillac-Bestattungswagen .

Bestattungshaus in Neu-Neschwitz offiziell vorgestellt

Mit gerade einmal 20 Jahren wagte Annabell Wandelt den Schritt in die Selbstständigkeit . Direkt nach ihrer Ausbildung zur Bestattungsfachkraft gründete sie im April 2024 ihr eigenes Bestattungsunternehmen in Neschwitz . Für ihren Heimatort bedeutet diese Neugründung nicht nur eine weitere Anlaufstelle in schweren Stunden, sondern auch ein frischer Wind in der regionalen Bestattungskultur. Mutig und selbstbewusst nahm die junge Sorbin einen Kredit auf und baute in Neu-Neschwitz ein komplett neues Bestattungshaus. Sie geht seitdem ihren eigenen Weg . Eine Besonderheit ihres Unternehmens ist der außergewöhnliche Bestattungswagen – ein sieben Meter langer Cadillac Fleetwood aus dem Jahr 1996 . Dieses ungewöhnliche Fahrzeug, ein Originalimport aus den USA, dient als stilvolles Markenzeichen und symbolisiert den individuellen Ansatz des Hauses.

Einfühlsame Trauerbegleitung in der Lausitz

Annabell Wandelts Anspruch ist es, Trauernden in der Lausitz eine einfühlsame Begleitung und vielfältige Unterstützung zu bieten. „Es gibt unterschiedliche Formen, mit Tod und Trauer umzugehen“, betont die Gründerin . Entsprechend legt das Bestattungshaus Annabell Wandelt großen Wert auf persönliche Betreuung der Hinterbliebenen und auf Abschiednahmen, die dem Verstorbenen gerecht werden. Das neu errichtete Haus in Neu-Neschwitz wurde bewusst hell und freundlich gestaltet – „kein dunkles ‘Eiche rustikal’ Ambiente“, wie Annabell Wandelt hervorhebt. Damit hebt sie sich von traditionellen Bestattern ab und schafft einen Ort, an dem sich Angehörige in schwerer Zeit gut aufgehoben fühlen können. Ihre Muttersprache Sorbisch kommt ihr dabei zugute: Als sorbische Bestatterin kann sie Familien auch zweisprachig begleiten und sogar Traueranzeigen in sorbischer Sprache verfassen . Dieses Angebot richtet sich insbesondere an die sorbische Community in der Lausitz, für die kulturelle Verständigung in der Trauerbegleitung wichtig ist.

Leistungen und Besonderheiten des neuen Bestattungshauses Linda

Das neue Bestattungshaus in Neu-Neschwitz (Linda) vereint Tradition und Moderne und bietet ein breites Leistungsspektrum für individuelle Abschiede. Zum Angebot des Hauses gehören unter anderem:

Umfassende Trauerbegleitung: Einfühlsame Beratung und Betreuung der Angehörigen von der ersten Stunde an. Trauernde erhalten Unterstützung bei allen Entscheidungen und eine würdevolle Gestaltung der Trauerfeier nach den Wünschen des Verstorbenen.

Bilinguale Betreuung: Beratung und Trauerbegleitung können auf Deutsch, Sorbisch. Sowohl auch in Englisch und Tschechisch erfolgen – Annabell Wandelt spricht alle vier Sprachen fließend . So können auch sorbischsprachige Familien umfassend in ihrer Muttersprache begleitet werden.

Moderne Abschiedsräume: Das neu gebaute Bestattungshaus verfügt über helle, einladende Abschiednahmeräume und Beratungsräume. Hier können Angehörige in Ruhe Abschied nehmen, begleitet von einem offenen und freundlichen Ambiente anstelle der sonst oft üblichen düsteren Atmosphäre .

Individuelle Vorsorge & Beratung: Über die akute Trauerfall-Betreuung hinaus wird große Bedeutung auf Vorsorge gelegt. In persönlichen Gesprächen können Vorsorgevereinbarungen getroffen werden, damit eigene Wünsche für die dereinstige Bestattung finanziell und organisatorisch abgesichert sind . Diese Entlastung der Angehörigen gehört zum ganzheitlichen Service des Hauses.

Außergewöhnliches Profil: Das Unternehmen setzt bewusste Akzente – vom auffallend roten Rundbau des Gebäudes bis zum historischen Cadillac als Bestattungsfahrzeug. Der Oldtimer-Bestattungswagen (Baujahr 1996) unterstreicht die Philosophie, jeden Abschied persönlich und einzigartig zu gestalten . Er soll zeigen, dass auch im Bestattungswesen Platz für Individualität und sogar für ein Stück Geschichte auf vier Rädern ist.

Zitat der Gründerin

“Ich wollte schon immer vieles anders machen – offener und freundlicher – und das nun auch in der Bestattungskultur umsetzen,” erklärt Annabell Wandelt ihre Motivation für die Gründung . “Mein Ziel ist es, Ihnen einen würdevollen und einzigartigen Abschied zu ermöglichen, der so individuell ist wie der Mensch selbst.” Dieses Leitbild spiegelt sich auch im Wahlspruch des Unternehmens wider:

„Begraben ist eine Notwendigkeit – Bestatten eine Kunst“ .

Annabell Wandelt möchte zeigen, dass Abschiednehmen nicht zwangsläufig in schwerer und dunkler Atmosphäre stattfinden muss. Bei allem Schmerz – kann auch ein Anlass sein, das Leben zu würdigen und zu feiern .

Kontakt:

Bestattungshaus Annabell Wandelt – Annabell Wandelt (Inhaberin), Wetroer Straße 3, 02699 Neschwitz (OT Neu-Neschwitz, Region Linda, Lausitz).

Telefon: 035933 390464,

E-Mail: kontakt@bestattungshaus-Wandelt.de,

Web: www.bestattungshaus-Wandelt.de .

