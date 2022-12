Wetterer Zeitung: Anke Lüßenhop spricht über ihre Krankheit und Heilung

Wie der ausgesehen hat, das hat die Wetteranerin in ihrem aktuellen Buch niedergeschrieben. Allerdings arbeitete sie ein Jahr lang daran und hat immer wieder neue Kapitel hinzugefügt. “Am Ende habe ich es von dem Endokrinologen Dr. Jochen Armbruster, dessen Frau auch an Brustkrebs erkrankt war und nach der OP alternativ behandelt wurde, lesen lassen”, so die 53-Jährge. Weiterhin sind ihre Recherchen über Hormone, Hormonersatztherapie, die Wirkung vieler Nahrungsmittel, über das Säure-Basen-Gleichgewicht, über das Immunsystem und den Stoffwechsel eingeflossen.

Jedoch betont Anke Lüßenhop: “Es geht mir nicht darum, Schulmedizin gegen alternative Medizin auszuspielen, sondern beides miteinander zu verbinden”. So verstehe sie ihre neue Veröffentlichung auch weder als Sachbuch oder Ratgeber. Sondern als Angebot an Recherche-Material in Kombination mit viel Persönlichem. “Symbolisch dafür steht das Motiv mit der Hand und dem fliegenden Schmetterling auf der Umschlagseite des Buches. Ich möchte Menschen damit an die Hand nehmen und sie dann ziehen lassen mit dem, was sie daraus machen möchten”, so die Autorin. Da sie sich in ihrem Buch u.a. der Stärkung des Immunsystems widmet und Vorschläge aufzeigt, was man tun kann, um gesund zu bleiben, schreibt Anke Lüßenhop nun dazu ein begleitendes veganes Kochbuch. Erscheinen wird es Anfang nächsten Jahres.