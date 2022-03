Altgold-Verkauf lohnt sich jetzt besonders – mit den 5 goldenen Sicherheitsregeln der Degussa!

Der Goldpreis ist gestiegen. Goldverkauf ist noch attraktiver, aber nur beim zertifizierten, seriösen Goldhändler. Machen Sie den 5 G-Sicherheitscheck der Degussa vorab!

Frankfurt am Main 17.03.2022 “Der Preis für Gold war in Euro schon lange nicht mehr so hoch wie jetzt”, so Geschäftsführer Markus Ragg der Degussa Goldhandel. Wer Altgold in Form von Ketten, Ringen, Dentalgold oder auch Silberbesteck zu Hause hat, dass er nicht mehr nutzt, könnte es jetzt gut gewinnbringend verkaufen. “Viele Kunden staunen, wieviel Bargeld der Verkauf eines einzelnen Schmuckstücks schon bringen kann. Eine Kette der geringsten Feinheit mit 50 g Gewicht erzielt derzeit bereits um die 900 EUR”, so Ragg.

Wichtig ist aber, sich vorab über den Goldhändler zu informieren. 5 Punkte geben mehr Sicherheit:

1. Verkäufer sollten nur an zertifizierte Goldhändler des Deutschen Münzfachhandels wie zum Beispiel die Degussa verkaufen. Fliegende Händler, die nur per Handy erreichbar sind oder in Bahnhofsnähe Goldankauf im Nebengeschäft unter der Ladentheke betreiben, sind keine gute Adresse.

2. Der Verkauf sollte sich am aktuellen Weltmarktpreis für Gold orientieren, den man vorab im Internet finden kann. Hier finden sich zum Beispiel bei www.degussa-goldhandel.de auch sogenannte Ankaufsrechner mit denen der Kunde vorab ungefähr ermitteln kann, welchen Preis er erzielt.

3. Im Geschäft sollte der Prüfprozess transparent mit modernen Prüfgeräten vor den Augen des Kunden ablaufen und nicht der Preis geschätzt werden.

4. Das Angebot sollte unverbindlich erstellt werden, so dass der Kunde die Möglichkeit hat, das Angebot kostenfrei abzulehnen.

5. Der Goldhändler sollte nach Möglichkeit ein Edelmetallexperte, zum Beispiel ein Goldschmiedemeister sein, der dem Kunden die Zusammensetzung des Preises genau erklären kann.

Einige etablierte Goldhändler bieten als besonderen Service mittlerweile auch einen Online-Ankauf an, wenn Sie keine Zeit haben, persönlich vorbeizukommen.

“Edelmetall, dass nicht mehr genutzt wird, sollte nicht in Schubladen oder Tresoren liegen”, so Ragg. “Gold und Silber sind begrenzte Rohstoffe, die ungenutzt am besten wieder in den Rohstoff-Kreislauf zurückgeführt werden sollten. Im Wege des Recyclings können Edelmetalle wieder eingeschmolzen und zum Beispiel als Goldbarren zur Geldanlage genutzt werden. Der Verkäufer kann sich entsprechend das Geld auszahlen lassen oder gleich als Geldanlage in einen Barren oder Münze investieren.”

Weil der Degussa das Thema Altgold wichtig ist, starten ab 28.3. die Goldschmuckcheckwochen unter dem Motto “Bares für Wahres” deutschlandweit in den verschiedenen Niederlassungen mit besonderem Service: Kunden können zum Beispiel bis zu 10 Schmuckstücke unverbindlich und kostenlos auf ihren Goldgehalt und Wert prüfen lassen. “Wir sind uns sicher: Unsere Angebote sind so überzeugend, die wollen Sie gar nicht ablehnen!”, so Ragg.

Goldschmuckcheck-Wochen bei Degussa Goldhandel

“Bares für Wahres” starten in Köln:28.3. – 1.4.22, Frankfurt: 4.4. – 8.4.

Die weiteren Niederlassungen folgen.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

