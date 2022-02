Alt, gebrechlich, pflegebedürftig und keine Hilfe

So kann es Gehen wenn man alt, gebrechlich und pflegebedürftig wird.

Ich bin 73 Jahre und kann seit 3 Jahren nur noch an Stöcken gehen.

Verursacht wurde dies durch eine Zecke im Jahre 1994 mit halbseitiger

Gesichtslähmung. Seit ein paar Jahren hatte ich die Betreuung, wie Essen auf Rädern und Reinigung meiner Wohnung (42 qm) von der Diakonie Untere Fils,

in Reichenbach/Fils, Geschäftsführerin Frau Hummel bekommen.

Da ich für mein Essen anteilmäßig nur pro Essen 1,80 € bezahlen musste, wurde dies im Einzugsverfahren durch die Diakonie, Frau Hummel monatlich abgebucht.

Jedoch gab es immer wieder Probleme mit der monatlichen Rechnung und

Abbuchung. Betrag der Rechnung und der Abbuchung stimmten nicht immer überein und ich habe das Recht auch im Alter meine Rechnungen zu überprüfen. Deshalb Vorsicht mit Rechnungen über die Diakonie Reichenbach/Fils. Am 1.12.2021 war es wieder soweit. Da ich an diesem Tage körperlich den Anruf von Frau Hummel nicht entgegen nehmen konnte zwecks Reklamation einer Rechnung, hinterließ diese die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter: Sie können ihre Wäsche selber abholen. Anmerkung: Auch meine Wäsche wurde monatlich von der Diakonie Reichenbach/Fils in die Wäscherei gebracht. Daraufhin erfuhr ich am nächsten Tag durch einen Anruf meinerseits bei der Diakonie, das alles eingestellt wurde, Essen auf Rädern, sowie die Reinigung meiner Wohnung usw. Ich hatte somit von einem Tag auf den anderen kein Essen mehr und musste mich notgedrungen unter körperlicher Anstrengung, 20 Tage über die Verbrauchermärkte verhalten. Bei der Diakonie in Reichenbach/Fils, Frau Hummel werden die alten Leute einfach so behandelt, basierend auf der Tatsache, mit alten Menschen kann man dies machen. So kann es Menschen in Deutschland gehen, die alt und gebrechlich werden, Leider !!

