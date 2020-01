Alibaba Cloud erhält Zertifizierung des TPN

Alibaba Cloud, das Data Intelligence-Backbone der Alibaba Group, gibt heute bekannt, als erster Cloud-Anbieter weltweit die renommierte Trusted Partner Network (TPN)-Zertifizierung erhalten zu haben. Eine Auszeichnung, die das Vertrauen der Unterhaltungsindustrie in die Sicherheit als Cloud-Service-Anbieter bestätigt. Angesichts der sich schnell ändernden Konsumgewohnheiten, der sich ständig weiterentwickelnden Sendeplattformen und der weltweit neu aufkommenden Produktionstechniken hilft Alibaba Cloud der Unterhaltungsindustrie erfolgreich dabei, ihre Arbeitsweise zu revolutionieren, um auf diese veränderte Dynamik zu reagieren und sich dieser erfolgreich zu stellen, indem sie eine sichere, zuverlässige, flexible und skalierbare Cloud-basierte Plattform anbietet.

Das TPN ist ein Joint Venture zwischen zwei großen Verbänden der Unterhaltungsindustrie; der Motion Picture Association of America (MPAA) und der Content Delivery & Security Association (CDSA). Das Ziel des TPN ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Sicherheit von Inhalten zu gewährleisten und Datenleaks, Datenmissbrauch und Hacks von Filmen und TV-Sendungen vor deren Veröffentlichung zu verhindern, indem ein einziges, zentrales globales Verzeichnis von Anbietern und vertrauenswürdigen Partnern erstellt wird. Die Zertifizierung ist wichtig, weil sie den Produzenten und der Branche allgemein zeigt, dass Alibaba Cloud mit seinen Lösungen, Einrichtungen, Mitarbeiter und Arbeitsabläufe sicher ist, wie von erfahrenen Experten der Branche bescheinigt.

Um diese hoch angesehene Auszeichnung zu erhalten, musste sich Alibaba Cloud sehr strengen Prüfungs- und Bewertungsverfahren unterziehen. Getestet wurden unter anderem eine Reihe von Alibaba-Lösungen, die für die Unterhaltungsindustrie geeignet sind: Object Storage Service – ein verschlüsselter und sicherer Cloud-Storage-Service, der riesige Datenmengen weitlweit speichert, verarbeitet und einen Zugriff ermöglicht; Express Connect – ein benutzerfreundlicher Netzwerkservice, der zuverlässige, sichere und private Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen verschiedenen Umgebungen ermöglicht; Cloud Storage Gateway – dieser nutzt Object Storage Service für Cloud-basierte Speicherung im Backend und unterstützt die branchenüblichen Datei- und Blockspeicherprotokolle; Key Management Service – dieser erleichtert die Erstellung, Löschung und Verwaltung von Verschlüsselungen mit dem Alibaba Cloud Key Management Service. Alle geprüften Lösungen von Alibaba Cloud haben die anspruchsvollen Tests von TPN bestanden.

„Durch den erfolgreichen Abschluss des TPN-Auditprozesses zeigt Alibaba Cloud die ausgereiften Fähigkeiten seiner Anlagen und seiner Infrastruktur bei der Sicherung von Medieninhalten. Da sich die Zukunft der Medienproduktion auf Public-Cloud-Plattformen verlagert, ist es für Anbieter wie Alibaba Cloud unerlässlich, Innovationen voranzutreiben, die den Fortschritt der Unterhaltungsindustrie im digitalen Zeitalter vorantreiben werden“, so Drew Branch, Senior Security Consultant bei Independent Security Evaluators.

Heute haben sich bereits namhafte Produktionshäuser – darunter Animal Logic und Territory Studio – davon überzeugt, dass Alibaba Cloud ihre Anforderungen erfüllen kann und nutzen die entsprechenden Lösungen. Sie genießen die Vorteile der Verwendung von Cloud-Computing-Technologien, um neue Trends für mehr Effizienz in der Medienproduktion voranzutreiben. Diese reichen von der Verbesserung der Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung, der einfacheren Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Entwicklerteams an entfernten Standorten, bis hin zu den inhärenten Vorteilen, die sich aus der Nutzung der Alibaba Cloud ergeben, um neue Branchentrends voranzutreiben.

Yuanbin Zheng, Leiter des Bereichs Security Compliance und Datenschutz bei Alibaba Cloud Intelligence, kommentierte die Zertifizierung: „Bei so wichtigen und sensiblen Inhalten, die es zu schützen gilt, zieht es die Produktionshäuser natürlich zu den Lösungen, die ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Die TPN-Zertifizierung würdigt nicht nur die Anstrengungen, die Alibaba Cloud unternommen hat, um branchenführende Sicherheitsniveaus zu bieten, sondern auch die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit unserer Cloud-basierten Plattform. Darüber hinaus ist die Auszeichnung für einen Cloud-Anbieter, der mit der TPN-Zertifizierung akkreditiert wurde, einmalig, was die marktführende Position von Alibaba Cloud sowie die nachgewiesene Fähigkeit der Lösungen, die Anforderungen der Unterhaltungsindustrie zu erfüllen, weiter stärkt.“

Über Alibaba Cloud

Alibaba Cloud, der Cloud-Computing-Bereich der Alibaba Group, wurde 2009 gegründet und gehört laut Gartner zu den drei weltweit führenden IaaS-Anbietern und ist laut IDC der größte Anbieter von Public Cloud-Services in China. Alibaba Cloud bietet eine umfassende Palette von Cloud Computing Services für Unternehmen weltweit, darunter Händler auf den Marktplätzen der Alibaba Group, Start-ups, Unternehmen und Regierungsorganisationen. Alibaba Cloud ist der offizielle Cloud Services Partner des Internationalen Olympischen Komitees.

