Albrecht MULTICOM 2: Drahtlose Kommunikation für sportliche Einsätze

Neues Vollduplex-Funksystem für Schiedsrichter auf dem Sportplatz oder in der Halle

Dreieich / Trittau, im Juli 2025 – Mit dem MULTICOM 2 stellt Albrecht eine moderne Kommunikationslösung vor, die speziell für anspruchsvolle Einsätze im Sportbereich entwickelt wurde. Das System ermöglicht eine zuverlässige Verständigung zwischen Schieds- und Linienrichtern bei Outdoor-Events wie Fußball oder Rugby ebenso wie bei Hallensportarten wie Handball, Basketball oder Hockey. Die neueste Generation des Systems erlaubt drahtlose Vollduplex-Kommunikation – also gleichzeitiges Hören und Sprechen – für bis zu fünf aktiven Teilnehmern. Zusätzlich können bis zu 94 weitere Personen als Zuhörer eingebunden werden. Damit eignet sich das MULTICOM 2 für alle Situationen, in denen eine schnelle, reibungslose und latenzfreie Kommunikation entscheidend ist. Auch am Spielfeldrand überzeugt das System: Ob Kamerateams, Regie oder Übertragungswagen – das MULTICOM 2 optimiert die Abstimmung zwischen technischen Teams bei Live-Produktionen. Ab sofort ist das neue Albrecht MULTICOM 2 in verschiedenen Sets erhältlich. Schon das kompakte 2er-Set – inklusive Headsets, Ladegeräte, Umhängebänder, Gürtelclips und Transporttasche – ist zum attraktiven UVP von 379 Euro verfügbar. Damit bietet sich die Lösung auch für private Sportvereine als kostengünstige und professionelle Kommunikationslösung an.

Die Besonderheit des MULTICOM 2 liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit. Die Geräte sind sofort einsatzbereit – einfach einschalten, Headset aufsetzen und sprechen. Es ist kein Drücken von Tasten notwendig, wodurch die Hände für andere Tätigkeiten frei bleiben. Die Einrichtung von Gruppen erfolgt intuitiv und in kürzester Zeit, was auch in dynamischen Einsatzsituationen ein Höchstmaß an Flexibilität garantiert.

Klar verständlich – auch in lauter Umgebung

Dank der integrierten DSP-Rauschunterdrückung und der einstellbaren Mikrofonempfindlichkeit genießen Nutzer eine kristallklare Sprachqualität – selbst in lauten Umgebungen. Mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern bleibt die Verbindung stets stabil. Nicht zuletzt die aktive Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen optimiert die Klangqualität zusätzlich und garantiert eine zuverlässige Kommunikation.

Große Reichweite und lange Akkulaufzeit

Ein weiterer Vorteil des MULTICOM 2 ist die lange Betriebsdauer: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden ist das System bestens für ganztägige Einsätze gerüstet. Der leistungsstarke Akku lässt sich bequem über einen USB-C-Anschluss aufladen und ist kompatibel mit gängigen Handyladegeräten – das steigert die Mobilität und Einsatzbereitschaft zusätzlich.

Kompakt, leicht und flexibel in der Anwendung

Mit einem kompakten Format von nur 112 x 56 x 34 mm und einem Gewicht von lediglich 104 Gramm lässt sich das Gerät komfortabel tragen und stört nicht bei der Arbeit.

Verfügbarkeit und Preise

Angeboten wird das neue Albrecht MULTICOM 2 ab sofort in verschiedenen Sets:

2er Set mit 2x Multicom 2 Funkgeräte, 2x Headsets, 1x Mehrfach-Ladegerät, Umhängebänder und Gürtelclips, 1x Transporttasche zum UVP von 379 Euro.

3er Set mit 3x Multicom 2 Funkgeräte, 3x Headsets, 1x Mehrfach-Ladegerät, Umhängebänder und Gürtelclips, 1x Transporttasche zum UVP von 549 Euro.

4er Set mit 4x Multicom 2 Funkgeräte, 3x Headsets, 1x Mehrfach-Ladegerät, Umhängebänder und Gürtelclips, 1x Transporttasche zum UVP von 699 Euro.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de