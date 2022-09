Air Astana erhält Skytrax Award: Zum zehnten Mal zur „Best Airline in Central Asia & CIS“ gekürt

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat bei den renommierten Skytrax Awards, die soeben in London verliehen wurden, zum zehnten Mal die Auszeichnung als „Best Airline in Central Asia and CIS“ erhalten. Außerdem wurde die Airline für den herausragenden Service in der Kategorie „Best Service in Central Asia and CIS“ prämiert.

„Seit der Gründung vor 20 Jahren hat sich Air Astana in Sachen Sicherheit, Effizienz und außergewöhnlicher Kundenservice einen Namen gemacht. Wir freuen uns sehr, dass wir erneut von Skytrax ausgezeichnet wurden. Die Awards unterstreichen unseren Anspruch an höchste Standards und die Anerkennung durch unsere treuen Kunden. Jedem einzelnen unserer fast sechstausend Mitarbeiter möchte ich für ihre Professionalität und ihr Engagement meinen Dank aussprechen“, so Peter Foster, President und CEO bei Air Astana.

Edward Plaisted, CEO der Skytrax Awards, dazu: „Air Astana erhält in diesem Jahr bereits die zehnte Auszeichnung. Das gesamte Management-Team und alle Mitarbeiter können sehr stolz auf den Gewinn der Awards als beste Airline sowie für den besten Service in Zentralasien und den GUS-Staaten sein. Die letzten zwei Jahre waren für die Luftfahrtbranche durch viele Herausforderungen geprägt. Diese Prämierung bestätigt die hohe Servicequalität, die Air Astana auch in dieser Zeit kontinuierlich ihren Fluggästen geboten hat.“

Die Gewinner der Skytrax Awards werden durch eine jährliche Kundenbefragung ausgelobt. Mehr als 300 Fluggesellschaften wurden im Zeitraum von September 2021 bis August 2022 bewertet. Über 14 Millionen Menschen aus 100 Nationen nahmen an der Umfrage in Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch sowie Chinesisch teil und bewerteten die Webseiten der Airlines, die Abläufe beim Check-in und Boarding, die Sauberkeit der Kabine, das Entertainmentsystem, die Freundlichkeit der Crew, das Speisenangebot, den Sitzkomfort und vieles mehr.

Air Astana erhielt 2011 das erste Mal den Skytrax Award als „Best Airline in Central Asia and India“, gefolgt vom Vier-Sterne-Rating als erste Fluggesellschaft in den GUS-Staaten und Osteuropa im darauffolgenden Jahr. Von 2013 bis 2015 wurde Air Astana zum Gewinner für den besten Service in Zentralasien und Indien gekürt. 2021 gab es dann die höchste Auszeichnung im Bereich „Covid-19-Safety“.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 37 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten acht Mal in Folge errungen werden (2012-2019). Air Astana erhielt 2021 und 2022 die Skytrax-Auszeichnung als „The Best Airline in Central Asia and CIS“ sowie 2021 fünf Sterne in der Kategorie „Covid-19-Safety“. Die Fluggesellschaft erhielt eine Auszeichnung bei den Travellers“ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

Firmenkontakt

Air Astana

Sven Gossow

Kaiserstrasse 77

60329 Frankfurt am Main

069 – 770 673 015

fra.sales@airastana.com

http://www.airastana.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Im Schelmböhl 40

64664 Alsbach

06257 – 6 87 81

airastana@claasen.de

http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.