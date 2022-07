Ailio stellt Management für KI und Data-Science vor

Mit neuem Head of Data-Science

Wir haben unser Management erweitert und möchten Aemilia Hain als neue Head of Data-Science vorstellen.

Amy ist seit Juli 2022 Ailios neue Head of Data-Science und blickt zurück auf über 10 Jahre Branchenerfahrung. Sie ist spezialisiert auf individuelle Data-Science und KI Lösungen in komplexen B2B und B2C Umfeldern. Unter anderen hat sie umfangreiche Branchenerfahrung bei Banken und Versicherungen sowie datengetriebenen Sales und Marketing Lösungen. Mit Amy als neuen Chapter Lead bieten wir unseren Kunden nochmal deutlich mehr Expertise und Erfahrung. Damit sind wir in der Lage neue Möglichkeiten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Data-Science bei Maschinenbauern, Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen und Mittelständlern und in hoher Qualität umzusetzen.

Amy wird zusätzlich zu Kundenprojekten den Ausbau des internen Know-Hows in diesen Bereichen vorantreiben und uns als Speaker auf renommierten Veranstaltungen vertreten.

Ailio wächst stetig und konnte in 2022 trotz kompliziertem Marktumfeld und globalen Krisen fast 50% Wachstum verzeichnen. Unsere Mission ist datengetriebenes Denken und damit verbundene Technologien in den Mittelstand zu tragen und zu zeigen: Künstliche Intelligenz ist keine Raketenwissenschaft.

Unsere Spezialisierung auf die Arbeit mit Daten und intelligenten Systemen macht Ailio zur ersten Wahl, wenn es um die Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe und Prozessketten geht. Sie ersetzen mit uns nicht einfach nur analoge Arbeitsschritte, Sie heben Ihr Unternehmen auf das nächste Level und schenken gleichzeitig Konsumenten Einkaufserlebnisse in einer ganz neuen Qualität. Dabei profitieren Sie kontinuierlich von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Digitalisierungsprojekten.

