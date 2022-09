ADN lädt ein zur Channel-Konferenz mit anschließendem Dinner und Casino-Night

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe RockIT laden ADN und drei ihrer Storage- und Security-Anbieter Cloudian, Infinidat und Rubrik am 20. Oktober 2022 von 14:30 bis 17:30 Uhr zu einer großen Channel-Konferenz nach Frankfurt am Main ein. Nach einer Keynote von ADN vermitteln die drei Hersteller in 20-minütigen Kurzvorträgen den Stellenwert von Managed und Professional Services im erfolgreichen IT-Reseller-Geschäft und geben einen Einblick in ihre Entwicklungen und Produkte. Nach einem gemeinsamen Abendessen ab 18:00 Uhr wird dann gezockt! ADN spendiert allen Teilnehmern ein üppiges Spielgeld für eine feurige Casino-Night im Casino des Frankfurter Hotel Le Meridien, an deren Ende es tolle Gewinne für die besten Spieler hagelt.

Nach einem kulinarischen Willkommensgruß führt ADN mit einem Impulsvortrag direkt ins Konferenzthema: Da der massive Sprung des Mittelstandes in die Cloud die Transformation von IT-Resellern zu echten Service Providern nahezu einfordert, übernimmt der VAD die Rolle, den Partnern zu zeigen, wie sie als MSP erfolgreich sein können. Leuchtende Erfolgsbeispiele sind die drei langjährigen ADN-Hersteller, die in nachfolgenden Kurzvorträgen ihre neusten Lösungen vorstellen.

Ihr Einsatz bitte!

Oliver Vallant, Channel Manager DACH von Infinidat, schildert: „Bei einer Sicherung der digitalen Versorgung geht es um viel mehr als nur Ransomware, Backup, Verfügbarkeit, Ausschließen von menschlichen Fehlern“. Ihr Beitrag unter dem Titel „Human2Human“ erklärt, wie Neukundenakquise spielend funktioniert und Reseller beim Verkauf von KI-basiertem Storage erfolgreich sind.

Alles auf Sicherheit!

Gürkan Ars, Channel Development Manager von Rubrik, kündigt an: „Die Auswirkungen durch Cyberbedrohungen und Ransomware nehmen täglich zu. Immer mehr Unternehmen sehen keinen anderen Ausweg, als der Lösegeldforderung nachzugehen. Die Bitkom meldete 2021 einen jährlichen Schaden in der Höhe von 220 Mrd. Euro für die deutsche Wirtschaft. Daher möchten wir gerne mit Unternehmen und IT-Partnern im regen Austausch sein, wie wir uns gemeinsam diesen Gefahren entgegenstellen können und informieren, welche effektiven Schutzmöglichkeiten es gibt.“ In seinem Part geht es um Zero Trust Data Security und darum, wie Rubrik mit der einzigartigen Security Cloud Kunden davor bewahrt, Lösegeldforderungen nachgehen zu müssen.

Nur wer wagt, gewinnt!

„Die meisten Unternehmen brauchen zuverlässige, erschwingliche und skalierbare hybride Cloud-Speicherlösungen, die wir mit unserer voll S3-kompatiblen Speicherplattform abbilden wollen“, sagt Stefan Leiseder, Channel Director EMEA von Cloudian. Er wird im Rahmen der Channel-Konferenz die Cloudian HyperStore-Technologie vorstellen, die antritt, die alten, proprietären Objektspeicher abzulösen und durch intelligente Objektspeicher zu ersetzen.

In bester Gesellschaft

Im Anschluss der Vorträge gibt es eine Frage-Antwort-Runde, die alle offenen Punkte klärt. Beim nachfolgenden Come-Together und gemeinsamen Abendessen lassen sich Gespräche im 1:1 vertiefen. Nach dem Dinner geht es zur Sache, denn dann wird gezockt!

ADN hat für die Gäste original Roulette- und Casino-Black-Jack-Tische mit professionellen Croupiers reserviert. Damit der Einsatz stimmt, erhält jeder Teilnehmer Chips mit 500 Euro Spielgeld, die an den Tischen gesetzt werden können. Denjenigen, die im Laufe des Abends am meisten Chips erspielen, winken bei der Preisverleihung der Casino-Night gegen 21:00 Uhr tolle Preise.

Die Konferenz im Casino krönt die Veranstaltungsreihe RockIT, die sich über das ganze Jahr 2022 erstreckt. Bekannte Reseller oder IT-Verantwortliche aus Unternehmen treffen sich mit Branchenneulingen, Start-ups, Berufsein- oder -umsteigern, die im IT-Reselling erfolgreich sein möchten. „Nach der langen Corona-Phase sehnen wir uns alle nach persönlichem Austausch. Unsere Veranstaltungsreihe RockIT ist ein Forum, auf dem man sich kennenlernen kann, sich austauscht, man netzwerkt. Hier lassen sich alte Kontakte aufwärmen und viele neue knüpfen. RockIT verbindet Fachgespräche, Spaß und praktischen Nutzen. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen“, erklärt Jan Geiß, Business Development Manager bei ADN, den Hintergrund der Veranstaltungsreihe.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet die virtuelle Weihnachtsfeier RockIT Xmas Party am 15.12.2022.

Interessierte IT-Reseller und IT-Verantwortliche sind herzlich eingeladen! „All in“ – Hier geht es zur Anmeldung.

