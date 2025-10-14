ADLON stellt fünf neue Security-Check-Produkte für umfassenden Schutz vor Cyberangriffen vor

IT-Dienstleister präsentiert neue modulare Security-Checks für das Erkennen und Schützen von System-Schwachstellen sowie optionalen NIS2-Ready Check
Ravensburg, Oktober 2025 – Das IT-Beratungsunternehmen Adlon Intelligent Solutions GmbH erweitert sein Security-Portfolio um fünf neue, modulare Security-Checks. Unternehmen können damit gezielt die größten Einfallstore für Cyberangriffe identifizieren und erhalten sofort umsetzbare Ansätze – von E-Mail über Berechtigungen bis hin zu Phishing-Simulationen.
Die neuen Security-Checks ermitteln Schwachstellen in den folgenden Bereichen, um gezielte Schutzmaßnahmen zu ermöglichen:
- in der E-Mail-Kommunikation
- in Berechtigungen
- in der Microsoft-Umgebung
- in der M365 Grundkonfiguration
- in der Security-Awareness der eigenen Mitarbeiter
„Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit. Unsere neuen Checks zeigen die Sicherheitslücken auf, bevor es zu spät ist“, erklärt Tizian Kohler, Head of Security bei Adlon. Die Checks sind einzeln oder als Stack buchbar und werden nach Adlon- bzw. BSI-Standard durchgeführt.
Die fünf neuen Checks im Überblick:
- E-Mail Security-Check
- Entra ID Permission-Check
- M365 Security-Check
- Entra Tenant Basis-Check
- Phishing-Simulation
Unternehmen profitieren von:
- Einem klaren, unabhängigen Statusbericht
- Verständlichen, umsetzbaren Ansätzen zur Beseitigung der Schwachstellen
- Audit-Readiness und Compliance
- Modularität und Flexibilität
Bewährt und hoch aktuell: NIS2-Ready Check
Ergänzend bietet ADLON Unternehmen mit dem „NIS2-Ready Check“ eine praxisorientierte Prüfung ihrer IT-Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf die kommende EU-Richtlinie NIS2. Mithilfe dieses Checks können Verantwortliche frühzeitig einschätzen, ob ihre Organisation den erweiterten regulatorischen Anforderungen entspricht, und gezielt Maßnahmen ableiten, um Bußgelder und Haftungsrisiken zu vermeiden. Der Check liefert eine klare Standortbestimmung sowie konkrete Handlungsempfehlungen, damit Unternehmen rechtzeitig „NIS2-ready“ werden.
Von der Analyse bis zum Ergebnisbericht
Das Angebot richtet sich an mittelständische sowie große Unternehmen, die von einem neutralen und externen Blick auf Ihre Sicherheitsbemühungen profitieren möchten. Die Checks starten mit der Analyse der Umgebung und münden in einem Bericht, der anschließend mit den Verantwortlichen dediziert besprochen wird.
Weitere Informationen: https://adlon.de/services/it-security-checks/
Über Adlon Intelligent Solutions
Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und IT-Sicherheit seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.
Fakten zu Adlon
- Familienunternehmen, seit 1988
- 60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen
- Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001
- Managed ECO‐Partner Netzwerk
- IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz
Mehr Informationen unter Adlon.de
