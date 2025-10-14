ADLON stellt fünf neue Security-Check-Produkte für umfassenden Schutz vor Cyberangriffen vor

IT-Dienstleister präsentiert neue modulare Security-Checks für das Erkennen und Schützen von System-Schwachstellen sowie optionalen NIS2-Ready Check

Ravensburg, Oktober 2025 – Das IT-Beratungsunternehmen Adlon Intelligent Solutions GmbH erweitert sein Security-Portfolio um fünf neue, modulare Security-Checks. Unternehmen können damit gezielt die größten Einfallstore für Cyberangriffe identifizieren und erhalten sofort umsetzbare Ansätze – von E-Mail über Berechtigungen bis hin zu Phishing-Simulationen.

Die neuen Security-Checks ermitteln Schwachstellen in den folgenden Bereichen, um gezielte Schutzmaßnahmen zu ermöglichen:

in der E-Mail-Kommunikation

in Berechtigungen

in der Microsoft-Umgebung

in der M365 Grundkonfiguration

in der Security-Awareness der eigenen Mitarbeiter

„Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit. Unsere neuen Checks zeigen die Sicherheitslücken auf, bevor es zu spät ist“, erklärt Tizian Kohler, Head of Security bei Adlon. Die Checks sind einzeln oder als Stack buchbar und werden nach Adlon- bzw. BSI-Standard durchgeführt.

Die fünf neuen Checks im Überblick:

E-Mail Security-Check

Entra ID Permission-Check

M365 Security-Check

Entra Tenant Basis-Check

Phishing-Simulation

Unternehmen profitieren von:

Einem klaren, unabhängigen Statusbericht

Verständlichen, umsetzbaren Ansätzen zur Beseitigung der Schwachstellen

Audit-Readiness und Compliance

Modularität und Flexibilität

Bewährt und hoch aktuell: NIS2-Ready Check

Ergänzend bietet ADLON Unternehmen mit dem „NIS2-Ready Check“ eine praxisorientierte Prüfung ihrer IT-Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf die kommende EU-Richtlinie NIS2. Mithilfe dieses Checks können Verantwortliche frühzeitig einschätzen, ob ihre Organisation den erweiterten regulatorischen Anforderungen entspricht, und gezielt Maßnahmen ableiten, um Bußgelder und Haftungsrisiken zu vermeiden. Der Check liefert eine klare Standortbestimmung sowie konkrete Handlungsempfehlungen, damit Unternehmen rechtzeitig „NIS2-ready“ werden.

Von der Analyse bis zum Ergebnisbericht

Das Angebot richtet sich an mittelständische sowie große Unternehmen, die von einem neutralen und externen Blick auf Ihre Sicherheitsbemühungen profitieren möchten. Die Checks starten mit der Analyse der Umgebung und münden in einem Bericht, der anschließend mit den Verantwortlichen dediziert besprochen wird.

Weitere Informationen: https://adlon.de/services/it-security-checks/

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und IT-Sicherheit seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter Adlon.de

