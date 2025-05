AddSecure stellt übergreifende Plattform für Flottenmanagement-Services vor

AddSecure, ein führender Anbieter von sicherer IoT-Konnektivität und End-to-End-Lösungen, stellt AddSecure FleetVision im Rahmen der Kampagne „Connected to what matters“ vor. FleetVision vereint die Lösungen und Branchenexpertise des Unternehmens in einem einzigen Angebot, mit dem Flottenbetreiber die Komplexität ihres täglichen Betriebs bewältigen können.