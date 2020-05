abtis führt bei Felss den Modern Secure Workplace ein

Moderne Arbeitsumgebung steigert mit Cloud-Technologien und Managed Services Agilität und Sicherheit und beflügelt die Effizienz in der weltweiten Zusammenarbeit. Fachabteilungen und Nutzer können eigenständig Verbesserungen umsetzen.

Pforzheim, 06.05.2020 – abtis, der IT-Einfach-Macher in Baden-Württemberg, hat für die Felss Unternehmensgruppe den bewährten Modern Secure Workplace eingeführt und damit einen spürbaren Mehrwert für die Nutzer geschaffen.

Die Felss Unternehmensgruppe ist ein Lösungsanbieter im Bereich der Kaltumformung von Rohren sowie Vollmaterialien und Spezialist für die Automobilbranche. Zu den Kunden gehören auch Unternehmen in anderen Branchen wie Industrie, Luftfahrt sowie Feinmechanik. Als weltweit tätiges High-Tech-Unternehmen mit zahlreichen Standorten, einer breiten internationalen Zusammenarbeit und engen Verzahnung mit Partnern und Kunden, ist eine effiziente, flexible und sichere IT-Infrastruktur für Felss unerlässlich.

Wachsende Komplexität bei steigenden Nutzererwartungen

Das Unternehmen sah sich allerdings mit dem typischen IT-Dilemma im Mittelstand konfrontiert: Während die Komplexität und der Betriebsaufwand für die gewachsene IT-Landschaft stetig zunahmen, stiegen gleichzeitig die Erwartungen seitens des Business und der Nutzer kontinuierlich.

“Agilität und Sicherheit sind die zwei wichtigsten Maximen für unsere IT”, erklärt Carsten Ackermann, CIO der Felss Group GmbH. “Uns war schnell klar, dass wir uns mit Cloud-Technologie neu aufstellen mussten, um beiden gerecht zu werden.”

Um den Nutzern ein wirklich modernes Arbeitsumfeld bieten zu können, das keine Wünsche offenlässt, die Kommunikation und Zusammenarbeit stärkt und einen weltweit verfügbaren, sicheren Standard schafft, entschied sich die Unternehmensführung für die Einführung des bewährten Modern Secure Workplace der abtis GmbH – eine Kombination von Office 365 mit Managed Services für Security.

Quantensprung in der Nutzerorientierung mit dem Modern Secure Workplace

Damit gelang Felss ein Quantensprung in der Nutzerorientierung: Moderne Technik bietet den Nutzern eine sichere Arbeitsumgebung mit Outlook, den Office-Anwendungen, SharePoint, Teams und Skype – egal wann, egal wo, egal mit welchem Gerät. Die effiziente Zusammenarbeit mit innovativen Systemen wie dem Surface Hub 2 begeistert die Nutzer und macht Geschäftsreisen teilweise unnötig. Mit Flows werden eigene Workflows automatisiert und mit Power BI eigenständig Analysemodelle gebaut. Innerhalb der vorgegebenen sicheren Leitplanken des Modern Secure Workplace können die Fachabteilungen Innovationen nun auch ohne die IT umsetzen.

Durch die Nutzung der Managed Services von abtis konnte der Routineaufwand für Administration und Betrieb in der IT deutlich reduziert werden. Somit entstanden Freiräume für innovative Aufgabengebiete wie IoT, Industrie 4.0 und Smart Services. Die Fokussierung auf das Microsoft-Portfolio senkt zudem die Komplexität der Felss IT deutlich, weil die eingesetzten Produkte von Haus aus gut ineinandergreifen. Durch die Konsolidierung und die maximale Auslastung der lizenzierten Produkte werden Einsparungen erzielt. Die IT-Mitarbeiter wurden zu Lotsen für die neuen Cloud Services und sind heute Sparringspartner für neue Ideen und Innovationen.

Kombiniertes Workplace-Konzept überzeugt

Die abtis konnte mit ihrem ganzheitlichen Workplace-Konzept auf Basis von Office 365 kombiniert mit Managed Services überzeugen. Zur termingetreuen Projektumsetzung gehörten Workshops zur Entwicklung von Nutzerprofilen ebenso wie ein Coaching der IT-Mitarbeiter sowie eine Optimierung der Lizenzierung zur maximalen Ausnutzung des erworbenen Microsoft-Produktspektrums.

“Die Tiefe des Know-hows bei abtis ist beeindruckend”, ergänzt Ackermann. “Gepaart mit der ehrlichen und offenen Beratung hat das maßgeblich zum Erfolg unseres Projektes beigetragen.”

Befreit vom Ballast einer selbstbetriebenen Workplace-IT kann die IT bei Felss heute die für die Zukunft so wichtige Rolle des Innovationstreibers einnehmen, um neue Potentiale in der IT zu heben. Der Modern Secure Workplace bildet nun die solide Basis für die weitere Digitalisierung der Felss Gruppe.

Ausführliche Case Studies zum Modern Secure Workplace sowie zu weiteren Projekten zur Optimierung von IT- und Netzwerkinfrastruktur finden Sie hier: https://www.abtis.de/category/abtis/referenzen/

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist ein führender Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blue Prints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie DELL EMC, Microsoft oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

