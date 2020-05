Wie die aktuelle Situation aussieht

In Deutschland nimmt die Abfallwirtschaft eine wichtige Rolle ein. Sie stellt die gefahrlose und wirtschaftliche Entsorgung von Abfällen sicher. Durch Abbruch-, Bau-, Garten-, Industrie- und Haushaltsabfällen kommen Jahr für Jahr große Mengen zustande. Trotz der wirtschaftlich bedingten Abnahme von Abbruch- und Bauabfällen sind es Millionen von Tonnen. Im internationalen Vergleich fallen in Deutschland mit die höchsten Abfallmengen an. Allerdings wird hierzulande ein Großteil des anfallenden Abfalls verwertet, was wir auch den Unternehmen der Abfallindustrie zu verdanken haben. Bei großen Mengen ist es Privatpersonen und Firmen nämlich kaum möglich, Abfälle fachgerecht zu entsorgen. Sie sind auf die Hilfe eines Containerservice angewiesen. Fakt ist, dass sich die Abfallwirtschaft in Deutschland in den letzten Jahren gewandelt hat. Es gilt diesbezüglich einige wichtige Aspekte zu nennen.

Abfallentsorgung ist keine leichte Aufgabe

Die Entsorgung von Abfall ist gerade bei größeren Mengen eine Aufgabe, die am besten von Fachpersonal übernommen werden sollte. Der Abfall kann durch eine gewerbliche oder private Baumaßnahme, eine Entrümpelung, einen Umzug oder Gartenarbeiten zustande gekommen sein – das spielt prinzipiell keine Rolle. Sobald es sich um große Abfallmengen handelt, muss entsprechendes Know-how vorliegen. Schließlich ist beispielsweise beim Bauschutt entsorgen wichtig, die Besonderheiten des Abfalls zu kennen und zu wissen, wie dieser fachmännisch entsorgt wird. Zum einen ist das aus ökologischer und ökonomischer Sicht von Bedeutung. Zum anderen gibt es in Deutschland Gesetze zur Abfallentsorgung, die bei Missachtung mit Bußgeldern geahndet werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Logistik. Die meisten Menschen dürften nicht die logistischen Möglichkeiten haben, um große Mengen an Abfall zu entsorgen.

Digitalisierung erfasst auch die Abfallbranche

Mittlerweile sind wir zweifelsohne im Zeitalter der Digitalisierung angelangt. Das Internet und diverse Technologien sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Ein Umstand, der auch weitreichende wirtschaftliche Veränderungen mit sich gebracht hat. Die Abfallindustrie ist davon nicht ausgenommen. Inzwischen können Interessenten, die beispielsweise Gartenabfall entsorgen wollen, einen Containerservice unkompliziert über das Internet bestellen. Anbieter wie containerdienst.cc bieten einen deutschlandweiten Service an. Auf der Webseite des Unternehmens muss nur der Ort und die Art des Abfalls eingetragen werden. Schon ist es möglich, die verschiedenen Angebote mit Preis einzusehen. Die Kosten hängen dabei maßgeblich von der Art des Abfalls ab. Wer Gartenabfall entsorgen möchte und dafür einen Containerservice beauftragt, muss für den Container weniger bezahlen als für einen Container zum Bauschutt entsorgen.

Das Prinzip ist also recht einfach. Interessenten bestellen über das Internet einen Container und wählen dabei die passende Größe aus. Bei Gartenabfall stehen Container von 3m³ bis 36m³ zur Auswahl, bei anderen Arten von Abfall können sich die Maße unterscheiden. Schon wird der jeweilige Container an den gewünschten Ort geliefert und ist bereit zur Befüllung. Wichtig ist, sich vor der Entsorgung über die jeweilige Abfallart zu informieren. Es gibt strenge Vorgaben, was in den Container hinein darf. Sollten unterschiedlichen Arten von Abfall vorliegen, ist es daher in der Regel notwendig, mehrere Container zu bestellen. In jedem Fall sollten die Vorgaben nicht missachtet werden, um Probleme bei der anschließenden Abholung zu vermeiden. Was es bezüglich der unterschiedlichen Abfallarten zu beachten gilt, kann ebenfalls auf der Webseite containerdienst.cc eingesehen werden.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin und nun auch für ganz Deutschland verfügbar. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403

marketing@containerdienst.cc

http://www.containerdienst.cc