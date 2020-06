Ab 01.07. wieder geöffnet – Wellnesshotel im Schwarzwald

Mokni’s Palais Hotel & SPA und “Palais Thermal”

1.0001 und eine Nacht im Schwarzwald – exklusives Wellnesshotel in Bad Wildbad im Schwarzwald mit der direkten Anbindung an das einzigartige “Palais Thermal”. Ab 01.07.2020 wieder für Sie geöffnet.

Ein Wellnessaufenthalt im Mokni”s Palais Hotel & SPA verbindet orientalische Badekultur mit deutscher Thermalwasserkur im exklusiven Ambiente eines Luxushotels und das Mitten in Baden-Württemberg.

Ein Hotelkomplex, zwei Gebäude mit Zugang zum “Palais Thermal” – der Therme im Schwarzwald

Das Gebäude “Rossini” bietet klassische Eleganz in individuell eingerichteten Einzel- und Doppelzimmern sowie ein exklusives Restaurant mit eindrucksvoller Atmosphäre direkt an der rauschenden Enz. Dort verwöhnen wir Sie mit fangfrischen Schwarzwald-Forellen aus unserem hauseigenen Bassin oder wechselnden saisonalen Spezialitäten.

Im Gebäude “Badhotel” erwarten Sie neben Einzel- und Doppelzimmer auch exquisite Suiten und Junior Suiten. Die Einrichtung besticht durch hochwertige Ausstattung, feine Stoffe und Hölzer. Aus den Wasserhähnen fließt warmes Bad Wildbader Thermalwasser. Damit Sie Ihr privates Thermalbad genießen können, haben alle Doppelzimmer eine Badewanne im Badezimmer.

Das Gebäude “Badhotel” hat den direkten und einzigarten Bademantelgang in das “Palais Thermal”. Die Gäste des Gebäude “Rossini” überqueren traditionell den Kurplatz im Bademantel, um in die Therme zu gelangen.

Baden wie im orientalischen Märchen – mitten im Schwarzwald

Das “Palais Thermal” mit der maurisch-arabischen Architektur und dem farbenfrohen Dekor ist eine der ältesten Thermen aber auch eine der exklusivsten Bade- und Saunalandschaften europaweit. Genießen Sie den textilfreien Aufenthalt in der exotisch anmutenden Badelandschaft in Ihrem Wellnesshotel im Schwarzwald.

Sie steht unseren Gästen ab dem 12. Lebensjahr kostenfrei zur Verfügung. Teile der Anlage sind für die Hotelgäste täglich ab 8 Uhr exklusiv geöffnet. Das “Palais Thermal” schließt erst um 21 Uhr. Übrigens: Dienstags öffnet das “Palais Thermal” ausschließlich für unsere Hotelgäste.

Gönnen Sie sich Entspannung im historischen Herren- oder Frauenbad beziehungsweise ganz feudal in der Fürstenruhesuit. 10 Thermalpools von 32 – 38 °C, 7 Saunen, 1 Außenbecken mit Panoramasonnendeck sowie Massagebecken, Sprudelbecken, Tauchbecken und kneippsche Fußbecken erwarten Sie.

Lassen Sie sich durch ein Nachtkerzenölbad oder eine Hot Stone Massage mit heiße Basalt-Steinen und Sandsteinen aus unserer Enz verwöhnen. Bringen Sie den Körper in Schwung mit einem anregenden Mokka-Peeling oder wählen Sie eine der zahlreichen Anwendungen, welche das Palais-Thermalbad bietet.

Runden den Aufenthalt mit kulinarischen Freuden im orientalischen Ambiente des Bistros in der “Maurischen Halle”.

Aktiv in der Vital-Therme im Schwarzwald

In der Vital-Therme, die in Badekleidung besucht wird, sind auch Kinder willkommen. Kleine und große Gäste nutzen begeistert die vorhandenen Wassertrainings- und Spielgeräte, die zur freien Verfügung stehen.

Bewegung im Thermalwasser ist gesund, macht Spaß und schont die Gelenke. Sie wirkt positiv auf die Kondition, Muskulatur und Fettverbrennung. In der Regel lassen chronische Schmerzen nach. Gäste des Hauses nehmen kostenfrei an den Trainingseinheiten Aqua-Fitness zur Konditionssteigerung, Aqua-Power für Trainierte und Aqua-Body für “Bauch, Beine, Po” teil sowie an den Angeboten für Stressabbau, Rücken- und Hüftfitness.

Die Vital-Therme bietet im modernen Ambiente ein großes Innenbecken und ein im Park gelegenes großes Außenbecken, die beide mit frischem Thermalwasser befüllt sind. Neben den Aqua-Trainings- und Aqua-Biking-Kursen, das gelenkschonende, den Oberkörper einbeziehendes Fahrrad-Training bietet die Vital Therme ein Dampfbad, finnische Sauna mit Liegewiese, Blockbohlensauna, Infrarot-Wärmekabinen und Solarien.

Schon wenige Tage in unserem Wellnesshotel im Schwarzwald laden Ihren Akku wieder auf. Gönnen Sie sich dieses nachhaltige Erlebnis, um dem stressigen Alltag mit neuer Energie entgegenzutreten.

Wellnesshotel im Schwarzwald in Bad Wildbad (Nordschwarzwald, Baden-Württemberg) mit der direkten Anbindung an das einzigartige “Palais Thermal”

