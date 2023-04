Johannes Sellin bleibt dem HC Erlangen erhalten

Als der HC Erlangen vor ein paar Wochen einen Wechsel auf der Position des Rechtsaußen vermeldete war damit nicht der Abschied des Europameisters von 2016, Johannes Sellin, aus dem Frankenland verbunden. Schon damals sollte nach der festen Absicht des Clubs und des Spielers die Zusammenarbeit auf anderer Ebene fortgesetzt werden. Nunmehr wurde Einigung erzielt: Nach mehr als einem Jahrzehnt in den Bundesligatrikots der Teams aus Berlin, Melsungen und Erlangen wird der 33-Jährige längst im Fränkischen heimisch gewordene Publikumsliebling seine Spielerkarriere beenden, ab kommenden Sommer den Job des Cheftrainers der in der dritten Liga spielenden U23 des HCE übernehmen und zudem Geschäftsführer René Selke in der Geschäftsstelle unterstützen. Die ständig wachsenden Aufgaben im Erlanger Nachwuchsleistungszentrum fordern Jugendkoordinator Tobias Wannenmacher, der die U23 bisher gecoacht hatte, ab, einen noch stärkeren Fokus auf die Administration des Vereins mit seinen 30 Nachwuchsmannschaften zu legen. Zudem wird Wannenmacher künftig die B -Jugend des HC Erlangen e.V. coachen.

Handball-Spieler/innen entwickeln

„Wir sind sehr zufrieden mit unseren Nachwuchsmannschaften und dem, was Tobi Wannenmacher mit viel Fleiß daraus in den letzten Jahren gemacht hat. Er ist und bleibt zusammen mit Tom Hankel der Kopf unserer Akademie. Wir haben große Talente in unserem Nachwuchs – nicht wenige davon sind in Nationalmannschaften berufen worden – , die wir künftig stringent an unseren Erstligakader heranführen wollen. Das Ziel unseres Vereins, konzeptionell Bundesligaspieler zu entwickeln, muss noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Wer könnte dieses besser als Johannes Sellin umsetzen, der selbst aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Füchse Berlin stammt, mit über 50 Länderspielen große internationale Erfahrung hat und nach 6 Jahren als Spieler den HCE hervorragend kennt? Zudem hat er so richtig Lust auf seinen neuen Job, seinen Ehrgeiz die Dinge voranzubringen spürt man bei jedem Gespräch“, sagte der Präsident des HC Erlangen, Dr. Carsten Bissel.

Talentschmiede U23

„Es ist mir eine Ehre, der zukünftige Trainer der U23 sein zu dürfen und René auf der Geschäftsstelle zu unterstützen. Wir haben viele gute Nachwuchstalente beim HC Erlangen, die in den kommenden Jahren an den Bundesligakader herangeführt werden sollen. Somit wird es eine spannende und vor allem herausfordernde Aufgabe dies auch umzusetzen. Der Verein hat mir früh signalisiert, dass sie weiter mit mir planen wollen, was mich persönlich sehr stolz gemacht hat aber auch zeigt, wie wichtig dem Verein die Spieler sind. Ich kann es kaum erwarten schon loszulegen, aber vorher möchte ich noch einen schönen Abschluss als Spieler in dieser Saison erreichen“, sagt Johannes Sellin zu seiner zukünftigen Aufgabe.

