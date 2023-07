7 Tipps für Ihre erfolg.reife Fachkräftestrategie

Kurze Restlaufzeit? Warum es sich gerade jetzt lohnt, auf Erfahrung zu setzen.

Beim 15. Internationalen Speakerslam in Mastershausen setzten Bettina Groetzki aus Seligenstadt und ihre Geschäftspartnerin Sabine Steinbeck einen klaren Akzent. Mit ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für mehr Sichtbarkeit von Frauen überzeugten die beiden Finalistinnen und Gründerinnen von ERFOLG.REIF® die internationale Jury und das anwesende Publikum gleichermaßen.

„Viele Frauen sind ab einem bestimmten Alter auf dem Arbeitsmarkt unsichtbar“, so Sabine Steinbeck. Das liege nicht zuletzt daran, dass „die Restlaufzeit kürzer wird“, wie es ein Arbeitgeber unlängst uncharmant fomulierte. „Wir reden von Fachkräftemangel und übersehen gleichzeitig zwei große Potenziale“, ergänzt Bettina Groetzki. Da sind einmal die erfahrenen Mitarbeiterinnen im eigenen Unternehmen. Werden die (noch) gesehen? Gefordert und gefördert, oder machen sie Dienst nach Vorschrift, weil es ohnehin keinen mehr wirklich interessiert? Der zweite Schatz liegt im Recruiting verborgen, denn es lohnt sich, gezielt erfahrene Bewerberinnen zu adressieren, die sich von den meisten Stellenausschreibungen gar nicht erst angesprochen fühlen.

Die beiden Expertinnen geben in ihrem Autorenbeitrag, der im Herbst im IMPULSE Sammelband 2023 zum Thema „Zukunftssicherung“ im GABAL Verlag erscheint, folgende Tipps:

1.Denken Sie um!

2.Geben Sie erfahrenen Bewerberinnen eine Chance!

3.Suchen Sie proaktiv nach verborgenen Potenzialen in den Reihen ihrer erfahrenen Mitarbeiterinnen!

4.Schenken Sie Ihren erfahrenen Mitarbeiterinnen die Wertschätzung, die sie verdienen!

5.Fördern Sie Ihre erfahrenen Mitarbeiterinnen entsprechend ihrer individuellen Stärken!

6.Fordern Sie Ihre erfahrenen Mitarbeiterinnen statt sie mit Routineaufgaben zum Dienst nach Vorschrift zu treiben!

7.Nutzen Sie Mentoringprogramme und profitieren Sie von Synergien zwischen jungen und erfahrenen Mitarbeiterinnen!

Wer sich wohlfühlt, bleibt! Zufriedene Mitarbeiter sind die beste Visitenkarte und ein Garant für die Zukunftssicherung eines Unternehmens.

Der 15. Internationalen Speaker Slam fand am 30.06.2023 in Mastershausen als krönender Abschluss eines viertägigen Medienworkshops statt. An dem Rednerwettbewerb, der weltweit per Livestream übertragen wurde, nahmen auf zwei Bühnen mehr als 120 professionelle Speakerinnen und Speaker aus 15 Ländern teil. Veranstaltet wurde das Event von Top-Speaker Hermann Scherer und seinem Team, unterstützt von einer internationalen Jury von Medienexperten.

Bettina Groetzki und Sabine Steinbeck – Speakerinnen und Mentorinnen

ERFOLG.REIF® bietet Unternehmen ein dreimonatiges Mentoringprogramm im Rahmen des Onboarding oder zur Weiterentwicklung von erfahrenen Mitarbeiterinnen.

Kontakt

ERFOLG.REIF

Bettina Groetzki

Elisabeth-Selbert-Straße 15

63500 Seligenstadt

0151/64313823



http://www.erfolgreif.de

Bildquelle: @Wolfgang Zlodej