LOGfair freut sich, Ihnen, in Kooperation mit Logistik-Express, am 13.09 den 7. ECommerce Logistik-Day zu präsentieren! Das Event findet beim Handelsverband Österreichs in Wien statt. Zu Gast sind unter anderem Sprecher und Mitglieder des Zentralverbandes Spedition & Logistik und des Österreichischen Handelsverbands. Es erwarten Sie spannende Vorträge und Lösungen rund um das Thema ECommerce in der Logistik.

Derzeit leben wir in geopolitisch höchst unsicheren Zeiten. Lieferketten straucheln, das Güterangebot sicherzustellen wird zunehmend zur Herausforderung, bisherige Preiskalkulationen sind kaum haltbar und Energie, Transport, Miet- und Lebenskosten gehen durch die Decke. Hinzu kommt die steigende Inflation und Zinsanhebung. Trotz alldem bleibt der ECommerce mit Blick auf die herbstlichen COVID-Regulierungen der Wachstumstreiber der Branche – vorausgesetzt die systemrelevante Logistik läuft rund! Das ist das Thema beim 7. eCommerce Logistik-Day in Wien.

Erfahren sie Hintergründe zu Thematiken, die künftig in jedem Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen von großer Relevanz sein werden. Lassen Sie sich von den ECommerce Profis inspirieren, wie sie auch in Zukunft Ihren Online Umsatz ankurbeln können. Verpassen Sie daher nicht den kostenlosen Exklusiveinblick der interessanten Ansätze der hochkarätigen Speaker und genießen Sie die Übertragung bequem von Zuhause oder im Büro.

Die Veranstaltung findet erneut durchgängig auf unserer Bühne statt – Einmal eingeloggt können Sie sich daher entspannt zurücklehnen und alle Vorträge hintereinander genießen. Freuen Sie sich also auf den ECOMMERCE LOGISTIK-DAY 2022 bei LOGfair.

Es handelt sich um Aufzeichnungen der Veranstaltung, weshalb wir vorab keinen genauen zeitlichen Ablauf wiedergeben können. Die Vortragszeiten liegen bei ca. 20 Minuten.

Vortragsagenda:

13. 09, 9 Uhr: Begrüßung und Vorstellung

1. VORTRAG

Herausforderungen in Handel und Logistik – Ist Automatisierung die Antwort?

Joachim Kieninger, Director Strategic Business Development ELEMENT LOGIC

2. VORTRAG

Wie einfache digitale und automatisierte Lösungen Großes in ihrem E-Commerce Fulfillment bewirken und die Versorgung sichern.

Andreas Miller, Principal Strategic Project Manager KNAPP AG

3. VORTRAG

Automatisierung als Lösung der Herausforderungen des E-Commerce?

Wolfgang Einer, Executive Vice President Logistics Solutions Österreichische Post AG

4. VORTRAG

Survive and Thrive: So überwinden D2C Marken den E-Commerce Abschwung

Petra Dobrocka, Founder & Chief Commercial Officer byrd technologies GmbH

1. PODIUMSDISKUSSION

Welche Erfahrungen haben Produzenten / Lieferanten von Logistiksystemen und Transportdienstleistern gemacht.

Wie haben sie die Herausforderungen gemeistert?

Mit Joachim Kieniger, Andreas Miller, Wolfgang Einer und Petra Dobrocka

5. VORTRAG

Zahlen, bitte! So kauft Österreich

Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband Österreich

6. VORTRAG

Konsequenz der Krise(n):

B2B2C – 75% aller Einzelhandelswaren aus weltweit vernetzten Warenwirtschaftssystemen.

Walter Trezek, Chair Consultative Committee UPU & Vice-Chair e-Logistics Working Committee Ecommerce Europe und Florian Seikel, Geschäftsführer logistic natives e.V.

7. VORTRAG

Spedition & Logistik, aktuelle Herausforderungen

Oliver Wagner, Geschäftsführer Zentralverband Spedition & Logistik

8. VORTRAG

Logistik und Parameter der Systemrelevanz – Wandel durch Handel?

Wolfgang Kubesch, Geschäftsführer BVL – Bundesvereinigung Logistik Österreich

Schauen sie zur Anmeldung in unsere Vortragsagenda https://logfair.online/ecommerce-2022/

Sicherlich ist auch für sie etwas Interessantes dabei. Interessierte können sich auf https://logfair.expo-ip.com/registrieren anmelden und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen.

Schauen Sie vorbei, wir würden uns freuen, auch Sie begrüßen zu dürfen!

