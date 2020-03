Unbezahlbare Erlebnisse mit Marriott Bonvoy Moments

Meet & Greet mit Hauser von 2Cellos im Sheraton Soma Bay Resort

Somabay, im März 2020: Der kroatische Star-Cellist Stjepan Hauser vom weltberühmten Duo 2CELLOS, Garant für weltweit ausverkaufte Konzerthallen, gastiert auf seiner Solo-Tour bei seinem einzigen Auftritt in Ägypten in Somabay. Marriott Bonvoy-Kunden haben die Chance auf ein Meet & Greet mit dem Superstar, der am 18. April um 21:30 Uhr als Highlight des mittlerweile jährlich stattfindenden Somabay Musik-Festivals zum ägyptischen Osterwochenende auftritt.

Marriott Bonvoy Moments stehen für un-vergessliche und einzigartige Erlebnisse in den Marriott Hotels & Resorts rund um den Globus, die man mit Geld nicht kaufen kann und die den Marriott Bonvoy-Kunden vorbehalten sind. In Ägypten bietet das Sheraton Soma Bay seinen Marriott Bonvoy-Mitgliedern erstmals einen ganz besonders magischen Moment für 2 Personen – ein persönliches Meet & Greet mit Cello-Rockstar Hauser, plus Konzertbesuch, Übernachtung in einer Luxus-Suite, Candle-Light-Dinner und eine exklusive Inselkreuzfahrt.

Marriot Bonvoy-Kunden können bis zum 26. März 2020 online für das exklusive Erlebnis bieten: https://moments.marriottbonvoy.com/moments/11540

Die Gewinner erhalten folgendes Erlebnis-Paket für 2 Personen:

2 kostenlose Übernachtungen in einer Beachfront Suite im Sheraton Soma Bay Resort auf Halbpensions-Basis

2 kostenlose Tickets für das Hauser-Konzert am 18. April 2020 in Somabay

Meet & Greet mit Hauser und Foto-Op

Romantisches Candle-Light-Dinner zum Sonnenuntergang am 18. April mit Luxus-Menü und musikalischer Begleitung (Violine/Saxofon), wetterabhängig

Private Inselkreuzfahrt am 19. April

Flughafentransfer vom/ zum Hotel

VIP Airport Meet & Assist (Visa nicht enthalten)

Annehmlichkeiten auf dem Zimmer zur Begrüßung

Bei dem Gig am Musik-Hotspot Somabay verwandelt Hauser klassische Kompositionen mit Dynamik und Passion in unkonventionelle Tunes. Das Urlaubsparadies Somabay nahe Hurghada, das mit jährlich zwei Festivals von Rock über Pop bis Trance und mit Tausenden von Zuschauern mittlerweile zu den Top-Konzert-Locations für internationale Stars gehört, präsentiert mit dem Crossover-Virtuosen und seinem Symphonie-Orchester „Hauser and Orchestra conducted by Robert Ziegler“ wieder einmal einen globalen Top Act mit Zeitgeist-Faktor auf höchstem Niveau.

Über das Sheraton Soma Bay Resort

Sheraton Soma Bay Resort – der Ferientreffpunkt für Freunde und Familie am Roten Meer. Das Sheraton Soma Bay ist ein einzigartiges, pharaonisch inspiriertes 5-Sterne Resort im Stil des Karnak-Tempels in Luxor und liegt direkt am 800 Meter langen, feinsandigen Strand. Die 326 großzügigen Gästezimmer und Suiten sind modern, hell und elegant eingerichtet und die perfekten Domizile zum Relaxen. Die Beach-Suiten sind umgeben von wunderschönen Wüstengärten und haben einen Privatpool. Die freundlich-familiäre Atmosphäre des Hotels, das sich um einen beeindruckenden Swimming-Pool zentriert, lädt zum Relaxen ein. Die internationale Gastronomie und das vielfältige Freizeitprogramm lassen keine Wünsche offen.

Über die Sheraton Hotels & Resorts

Sheraton Hotels & Resorts gehören mit 450 Hotels in über 70 Ländern zur Marriott International, Inc. und nehmen am Marriott Bonvoy teil, dem neuen Kunden-Loyalitäts-Programm, das Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest® (SPG) ersetzt. Das Programm bietet seinen Mitgliedern ein außergewöhnliches Portfolio globaler Marken sowie exklusive Erlebnisse mit Marriott Bonvoy Moments und Top-Vorteile im Punktesystem, wie kostenlose Hotelaufenthalte. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter https://www.marriott.de/loyalty.mi

Weitere Informationen:

www.marriott.com/hrgss

www.somabay.com

www.facebook.com/somabay

