5 Wege, Ihr Marketing durch Next Best Offer zu optimieren

Next Best Offer liefert Ihnen für jeden Kunden das richtige Angebot und das datengestützt unter Zuhilfenahme modernster Algorithmen. Für Marketing Manager eröffnen sich neue Möglichkeiten in der zielgenauen Kundenansprache und für eine präzisere Steuerung ihrer Maßnahmen. Mit Next Best Offer gehen Sie bestmöglich auf die individuellen Kundenbedürfnisse ein.

Was ist Next Best Offer?

Next-Best-Offer (NBO) oder Next Best Action ermittelt das beste nächste Angebot kundenindividuell und datenbasiert. Moderne Ansätze in der Datenverarbeitung wie maschinelles Lernen ermöglichen es Unternehmen heute, aus riesigen Mengen an Kundendaten individuelle Vorhersagen zu generieren und zu ermitteln, welche Produkte der Kunde als nächstes kauft. Der Ansatz ist auch hilfreich bei der Bestimmung des besten Zeitpunkts, zu dem Ihr Unternehmen das Produkt bewerben sollte. Sie können Ihr Marketing rechtzeitig ausrichten und Maßnahmen durchführen, um Ihren Kunden Produkte vorzuschlagen, die diese mit hoher Wahrscheinlichkeit bald kaufen möchten.

Eine derartig zielgerichtete Ausschöpfung von Cross- und Up-Sell Potentialen wäre in der Vergangenheit nicht oder nur mit einem erheblichen menschlichen Arbeitsaufwand möglich gewesen. Der NBO-Ansatz macht es heute durch Automatisierung möglich.

Sie besitzen und pflegen eine Kundendatenbank, in der alle Daten enthalten sind, die Sie für die Ermittlung perfekter Produktvorschläge benötigen. Kombinieren Sie diesen reichen Datenschatz Ihrer Kundendatenbank mit Next Best Offer und Sie gelangen schnell und kostengünstig zu einer überzeugenden personalisierten Produktempfehlung. Die Algorithmen greifen auf alle Kundendaten zurück, analysieren das historische Kaufverhalten, die Interessen Ihrer Kunden und deren Interaktionen mit Ihrem Unternehmen und tragen mit relevanten Empfehlungen zu signifikanten Umsatzsteigerungen bei.

5 Vorteile von Next Best Offer Marketing

In unserer Auflistung finden Sie fünf der wichtigsten Argumente, die für die Einführung des NBO-Marketings sprechen.

1. Steigerung von Cross- und Up-Selling

Querverkäufe und der Verkauf von höherpreisigen Produkten an bestehende Kunden profitieren vom NBO-Marketing entscheidend. Aus der Analyse lassen sich Vorschläge ableiten, welches Produkt ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit noch kauft und bis zu welcher Preisgrenze er bereit ist, höherwertige Produkte und Dienstleistungen zu erwerben. Der NBO-Ansatz hilft Ihrem Unternehmen gerade dann, wenn Sie aus einem großen Produktbestand filtern müssen.

Er ist hilfreich für die Festlegung des optimalen Zeitpunkts, zu dem Sie Ihren Kunden Cross- und Up-Selling-Angebote unterbreiten möchten. Im Ergebnis erhalten Sie durch Querverkäufe und Up-Selling höhere Umsätze.

2. Erhöhung der Kundenbindung

Der NBO-Ansatz stärkt die Bindung zu Ihren Kunden: Sie unterbreiten das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt. Der Kunde fühlt sich verstanden und erhält interessante Offerten zu dem Zeitpunkt, wenn seine Abwanderungsneigung steigt. Das datengetriebene Marketing macht es möglich, dem Kunden im entscheidenden Moment entgegenzukommen und die Bindung deutlich zu stärken.

3. Marketing Automation

Next Best Offer gestaltet das Marketing zielgenauer, erhöht dessen Effizienz und senkt die Kosten. Viele Analyse- und Berechnungsvorgänge lassen sich automatisieren, wodurch sich entscheidende Vorteile ergeben. Mittelständische und große Unternehmen mit tausenden Kunden können nicht ausreichend Mitarbeiter beschäftigen, die für jeden ein passendes Angebot zusammenstellen. Das führt zu einer Entlastung Ihrer Mitarbeiter im Marketing.

4. Steigerung der Wiederkaufrate

Unternehmen versuchen einen Kundenstamm mit wiederkehrenden Käufern zu entwickeln. Entscheidend ist es also, die Wiederkaufrate zu steigern. Hierbei hilft Next Best Offer, weil es dem Kunden das beste Produkt für den Wiederkauf zum optimalen Zeitpunkt präsentiert. Die Steigerung der Wiederkaufrate leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Kunden und erhöht dessen Customer Lifetime Value.

5. Kundenverhalten und Kundenbedürfnisse verstehen

Wenn Sie wissen, welches das nächstbeste Angebot für Ihre Kunden ist, lernen Sie gleichzeitig viel über das Verhalten und über das typische Käuferprofil Ihrer Kunden. Sie erhalten wertvolle Informationen über Absatzwahrscheinlichkeiten und entwickeln ein tiefgehendes Verständnis Ihrer Kunden. Und das macht sich langfristig bezahlt.

Fazit: Next Best Offer Marketing heute nutzen

Next Best Offer bietet Ihnen und Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, von modernen Ansätzen des maschinellen Lernens und der KI für Ihre tägliche praktische Arbeit im Marketing zu profitieren. Ihre vorhandenen Daten ermöglichen ihnen kundenindividuelle Vorhersagen und erlauben es Ihnen, das richtige Produkt als nächstes bestes Angebot auszuwählen. Dadurch lässt sich das Marketing effektiver steuern, Sie erreichen ein besseres Kundenverständnis und eine höhere Kundenbindung und insbesondere messbare Umsatzsteigerungen.

Viele gute Gründe sprechen dafür, Next Best Offer heute im Marketing zu nutzen.

Das Unternehmen optimiert Kundendaten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Angefangen bei der Kundenanalyse und der Kundensegmentierung, über die Realisierung von Up- und Cross-Selling-Potenzialen bis hin zu personalisierten Produktempfehlungen und Kaufwahrscheinlichkeiten unterstützt die datasolut GmbH Unternehmen im CRM und E-Commerce bei der Erreichung oder Verbesserung ihrer Umsatzziele.

