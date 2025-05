3D-Druck als Antwort auf steigende Kosten und globale Unsicherheiten

In Zeiten zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit, steigendem Kostendruck und wachsender Konkurrenz aus dem Ausland suchen viele Unternehmen nach flexiblen und zugleich wirtschaftlichen Produktionslösungen. Hier bietet der moderne 3D-Druck eine vielversprechende Alternative: Als kostengünstige Ergänzung zu herkömmlichen Fertigungsverfahren ermöglicht er eine schnelle, lokale und materialeffiziente Umsetzung technischer Bauteile.

Genau an diesem Punkt setzt 3D Druck Smart Additive an. Mit einem ganzheitlichen Lösungsansatz, der individuelle Anforderungen aufgreift und Unternehmen hilft, sich Zukunftssicher aufzustellen.

Mit Smart Additive alte Strukturen hinterfragen und Bauteilkosten nachhaltig senken

Hohe Bauteilpreise entstehen in vielen Unternehmen nicht nur durch Material- oder Energiekosten, sondern vor allem durch starre interne Abläufe. Durch das Top-Down Prinzip muss jedes noch so kleine Teil denselben komplexen Weg gehen: Vom Ingenieur über die Fertigungsplanung bis hin zu mehreren Rüstvorgängen auf teuren Maschinen. So entstehen selbst für einfache Vorrichtungen oder Halterungen schnell unverhältnismäßig hohe Kosten.

Smart Additive bricht mit dieser Denkweise und zeigt, wie der 3D-Druck Unternehmen hilft, effizienter und agiler zu werden. Additiv gefertigte Bauteile benötigen nur wenige Nachbearbeitungsschritte, viele sind sogar direkt einsatzbereit. Die Produktionskosten bleiben im Vergleich zu konventionellen Verfahren niedrig, der organisatorische Aufwand sinkt deutlich undd amit fällt auch die Hürde, 3D-gedruckte Teile in bestehenden Abläufen einzusetzen.

Vom Sensorhalter für Sondermaschinen bis zum Handlingskopf für Spritzgussanlage, Zahlreiche unterstützende Maschinenbauteile lassen sich heute aus hochleistungsfähigem Kunststoff drucken, als günstige und funktionale Alternative zu aufwendig gefrästem oder gedrehtem Stahl.

3D-Druck als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Fertigung

Es ist wichtig zu verstehen, dass 3D-Druck nicht als Ersatz, sondern als ergänzende Technologie zur konventionellen Fertigung zu sehen ist. Während Verfahren wie Drehen oder Fräsen ihre Stärken haben, entfaltet der 3D-Druck genau dort sein Potenzial, wo diese Verfahren an ihre Grenzen stoßen, sei es bei der Wirtschaftlichkeit kleiner Stückzahlen, komplexen Geometrien oder begrenztem Materialeinsatz.

Gerade in einer Industrie, die auf maximale Effizienz getrimmt ist, werden viele Bauteile nicht mehr vorrangig für den optimalen Einsatz entwickelt, sondern vor allem für eine möglichst günstige Herstellung auf bestehenden Maschinen. Hier setzt der 3D-Druck einen neuen Denkimpuls. Da Material aufgetragen statt abgetragen wird, entstehen völlig neue Designfreiheiten. Bauteile können gezielt für ihren Zweck optimiert werden und nicht für den Fertigungsprozess.

Hinzu kommt, die Anschaffungskosten für Druckmaterialien und Drucksysteme liegen oft weit unter denen für Stahl, Fräsmaschinen oder Drehzentren. Damit wird es möglich, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur funktionaler, sondern auch wirtschaftlicher sind .Dies zeigt, dass 3D Druck eine ideale Ergänzung für für jedes moderne Maschinenbauunternehmen ist, gerade wenn es um Bauteile geht die vor allem einen unterstützenden Zweck haben, wie beispielsweise Sensorhalter oder Handlingsköpfe.

3D-Druck erfolgreich ins Unternehmen integrieren

Trotz seines enormen Potenzials ist der 3D-Druck noch immer mit vielen Vorurteilen behaftet. Häufig wird er auf den Hobbybereich reduziert, als Technik mit der man allenfalls Spielfiguren herstellen kann. Andere wiederum halten ihn für unzuverlässig oder billig. Dabei sind diese Vorstellungen längst überholt: Moderne 3D-Drucksysteme stehen heutigen CNC-Maschinen in nichts nach – und sind ihnen in Bereichen wie Digitalisierung und Flexibilität sogar einen Schritt voraus.

Trotzdem schrecken viele Unternehmen vor der Einführung zurück. Die Gründe sind nachvollziehbar. Neue Technologien bedeuten neue Software, neue Prozesse, Schulungsbedarf und im Zweifel zusätzliches Personal. Gerade im Maschinenbau hören wir diese Bedenken immer wieder.

Doch dafür gibt es zwei bewährte Lösungswege: Wer schnell und effizient starten will, holt sich einen erfahrenen Partner ins Haus, der mit Know-how und Strukturen unterstützt. Alternativ kann die Zusammenarbeit mit einem externen 3D-Druckdienstleister wie Smart Additive eine flexible und risikoarme Lösung sein.

Unabhängig davon, für welchen Weg Sie sich entscheiden, Smart Additive begleitet Sie dabei. Ob als strategischer Berater für den Aufbau interner Kompetenzen oder als verlässlicher Lieferant maßgeschneiderter 3D-Druckteile

Über 3D Druck Smart Additive

3D Druck Smart Additive ist ein europaweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Kassel, Deutschland. Der Fokus liegt auf der umfassenden Beratung von Unternehmen zur erfolgreichen Implementierung additiver Fertigung sowie auf einem professionellen 3D-Druck-Service für technische Bauteile.

Gegründet wurde das Unternehmen Anfang 2023 von Josef Wilhelm, einem erfahrenen Werkzeugmechaniker mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. In seiner Laufbahn war er unter anderem als Werkstattmeister, Arbeitsvorbereiter und Projektmanager im Maschinen- und Werkzeugbau tätig. Diese umfassende Praxiserfahrung ermöglicht es ihm, nicht nur die technischen Herausforderungen der Industrie zu verstehen, sondern auch die strukturellen Hürden in größeren Unternehmen gezielt anzugehen.

Mit dem Einsatz modernster Fertigungsverfahren bietet Smart Additive nicht nur die Herstellung von Einzelteilen wie Prototypen oder Ersatzkomponenten an, sondern auch die wirtschaftliche Produktion von Kleinserien mit bis zu 2.000 Stück. Damit wird 3D-Druck zu einer echten Alternative zum klassischen Spritzguss – insbesondere bei kleinen bis mittleren Stückzahlen.

Josef Wilhelm gründete 3D Druck Smart Additive mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre versteckten Potenziale zu nutzen – Potenziale, die oft durch hohe interne Kosten, komplexe Strukturen oder fehlendes Know-how ungenutzt bleiben. Mit einem lösungsorientierten Ansatz, technischem Tiefenverständnis und pragmatischer Umsetzungsstärke begleitet Smart Additive seine Kunden auf dem Weg in die Zukunft der Fertigung.

Kontakt:

3D-Druck Smart Additive

Josef Wilhelm

Kieler Straße 31

34225 Baunatal, Germany

+49 174 486 32 53