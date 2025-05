30 Jahre Softwaresysteme für Wertdienstleister – ALVARA feiert Jubiläum

Leipzig, 14.05.2025. ALVARA zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für den gesamten Bargeldkreislauf zwischen Werttransportunternehmen (WTU), Handelsunternehmen und Finanzinstituten. In diesem Jahr feiert der Kompetenzbereich „Werttransport“ 30-jähriges Bestehen. Denn seit 1995 sorgen praxisnahe, sichere und innovative Anwendungen der heutigen Marke ALVARA dafür, dass Wertdienstleister ihre Prozesse effizient, sicher und transparent abwickeln können.

Seit nun drei Jahrzehnten bewähren sich die spezialisierten Lösungen beispielsweise rund um Geld- und Wertelogistik, Geldbearbeitung, Geldautomatenservice, Material- und Hartgeldversorgung, dem Schlüssel- sowie dem Pool- und Auftragsmanagement. Ihr Erfolgsfaktor: Sie bieten durchgängig Effizienz und maximale Sicherheit – zwei Aspekte, die für Werttransportunternehmen im Cash-Center-Alltag ebenso wie in der Bargeldlogistik entscheidend sind. Ob Tourenplanung, Sendungsverfolgung oder dokumentierte, nachvollziehbare Haftungsübergänge, aktuell unterstützt die Cash Center Software eine Vielzahl namhafter Wertdienstleister, zentrale Prozesse entlang der Wertschöpfungskette zu digitalisieren und zu automatisieren – vom Erfassen der Wertbehälter bis zur lückenlosen Nachverfolgung dieser Behältnisse.

ALVARA rückt dabei den Kunden in den Mittelpunkt. Das heißt, dass das Team Features insbesondere nach den Ansprüchen der WTU neu- und weiterentwickelt. So wird das ERP-Flaggschiff Pecunia seit drei Jahren als Cloud-Anwendung redesigned, um den künftigen technologischen und regulatorischen Anforderungen der Branche an eine moderne Softwarearchitektur zu entsprechen. Außerdem ist die Anbindung einer Vielzahl von Zählmaschinen, Videosystemen und Scannern möglich. Die Unabhängigkeit von Hardware-Herstellern stellt für Pecunia-Nutzer sicher, dass sie in der Banknoten- und der Münzbearbeitung Hardware verschiedenster Marken nutzen können – ganz nach ihren Bedürfnissen.

Ein bedeutender Meilenstein war die sukzessive Einführung der Online-Scanner in der WTU-Branche ab 2016, die durch die eigens entwickelte Logistik-App ermöglicht wurde. Diese bietet neben der klassischen Auftragsbearbeitung Funktionen wie Geldbotenlegitimierung, E-Quittung oder Einmalcode-Bereitstellung, um jeden Stopp durchgängig digital und effizient abzuarbeiten. Im Bereich der Großzähltechnik setzt ALVARA ebenso Maßstäbe: Die Integration der Highspeedzählung mit Trennkarten beispielsweise sorgte für noch mehr Effizienz in Cash Centern mit großen Abstimmeinheiten aus Geldautomaten.

Mit Fakturio wurde die Rechnungslegung im Cash Center automatisiert. Auf Basis der in Pecunia dokumentierten Dienstleistungen werden Rechnungen periodengerecht automatisch erstellt und an die Endkunden des WTU versendet – seit 2023 wahlweise auch in den E-Rechnungsformaten X-Rechnung und ZUGFeRD.

„Das diesjährige Jubiläum ist für uns weit mehr als ein Rückblick. Es ist ein Zeichen für Kontinuität, Innovationskraft und Zukunftsorientierung – das wir dank unseres erfahrenen Teams setzen können“, betont Robert Wolf, Geschäftsführer von ALVARA. Viele Kunden arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich mit der Software – ein Zeichen für Vertrauen und nachhaltige Kundenzufriedenheit dank maßgeschneiderter Lösungen. Darauf ruht sich der Softwareanbieter aber nicht aus. Zurzeit beschäftigt sich ALVARA intensiv mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. Die Tourenplanung und das Erstellen des Tagesplans für alle Fahrzeuge und Aufträge mit KI rücken dabei in den Fokus, um manuell stattfindende Prozesse im Cash Center zu beschleunigen und bestenfalls in der Endausbaustufe vollends zu automatisieren.

„Unser 30-jähriges Jubiläum steht unter dem Motto: Erfahrung trifft Weiterentwicklung. Schließlich befindet sich die Digitalisierung der Wertlogistik erst am Anfang. Ein Prozess, den wir in der Rolle als innovativer Dienstleister gemeinsam mit Kunden zunehmend schneller vorantreiben“, sagt Robert Wolf.

https://alvara.eu/de/wtu

Über ALVARA (Teil von YUVENDA):

ALVARA ist seit über 30 Jahren Pionier in der Digitalisierung und Optimierung des Bargeldkreislaufs. Mit innovativen Softwarelösungen unterstützt das Unternehmen Einzelhändler, Wertdienstleister und Banken dabei, ihre Prozesse in der Bargeldbearbeitung und -logistik effizienter, sicherer und transparenter zu gestalten. Seit 2024 ist ALVARA Teil der YUVENDA-Gruppe – einem führenden europäischen Anbieter von Software für Handel, Gastronomie und konsumnahe Dienstleistungen. Die Kombination aus tiefgreifender Bargeldmanagement-Expertise und dem breit aufgestellten Lösungsportfolio der Gruppe schafft neue Synergien und echte Mehrwerte für Kunden.

www.digital.alvara.eu

