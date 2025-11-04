2bdifferent liefert das Know-how auf dem Weg zur ISO-Zertifizierung

2bdifferent gewinnt JMT Deutschland als Neukunden für den ISO-20121-Zertifizierungsprozess

Die Nachhaltigkeitsberatung 2bdifferent baut ihre Position als Marktführer in der Veranstaltungswirtschaft aus. Mit der JMT Deutschland GmbH, dem europaweit großen Anbieter für Mietmöbel im Messe- und Eventbereich, konnte ein weiterer namhafter Neukunde gewonnen werden. Ziel der Zusammenarbeit ist die strukturierte Finalisierung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems nach ISO 20121:2024 inklusive einer geplanten Zertifizierung im ersten Halbjahr 2026.

Als Unternehmen, das sich seit vielen Jahren für eine nachhaltige Wirtschaftsweise einsetzt, verfolgt JMT eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie. Der Weg zur ISO-Zertifizierung wird nun gemeinsam mit 2bdifferent konsequent weiterverfolgt. „Für mich steht klar die Lizenz zum Arbeiten – die License to operate – im Vordergrund. Kunden erwarten heute ein nachhaltiges Handeln. Der Nebeneffekt ist eine klare Professionalisierung“, erklärt Christopher Klein, Prokurist und Head of Finance & Controlling bei JMT.

Auf dem Weg zur Zertifizierung steuert 2bdifferent das Nachhaltigkeits-Know-how und die BAFA-Förderung bei. Die Agentur begleitet JMT im kompletten ISO-Prozess – von der Kontextanalyse über die Stakeholder-Beteiligung, Zielentwicklung und Maßnahmenplanung bis hin zur Auditvorbereitung. Möglich wurde die Umsetzung auch durch eine erfolgreiche BAFA-Förderung, die von 2bdifferent als BAFA-akkreditiertes Beratungsunternehmen prozessual begleitet wird. „Die Zusammenarbeit mit JMT zeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften der Schlüssel zur Zukunft ist. Strategische Verankerung, operative Umsetzung und Zertifizierungsfähigkeit müssen heute Hand in Hand gehen – genau hier setzen wir mit unserer ISO-Kompetenz an“, so Clemens Arnold, Geschäftsführer von 2bdifferent.

Von Anfang an ist Nachhaltigkeit Teil der DNA von JMT. Mit dem Schritt zur ISO-20121-Zertifizierung verfolgt das Unternehmen nun einen systemischen, international anerkannten Ansatz. In seiner aktuellen Nachhaltigkeitsstrategie 2024 bekennt sich JMT unter anderem zur Klimaneutralität bis 2040, zur Einhaltung der zehn Prinzipien des UN Global Compact, zur Unterstützung von zehn der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sowie zur Förderung von Vielfalt, sozialer Gerechtigkeit und regionalem Engagement.

Mit 2bdifferent geht JMT nun in Richtung Zertifizierung. Für die Nachhaltigkeitsspezialisten aus Speyer bedeutet der Etatgewinn einen weiteren bedeutenden Schritt bei der Begleitung mittelständischer Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft auf dem Weg zu einer nachhaltigen Transformation. Die Partnerschaft mit JMT steht exemplarisch für einen wachstumsstarken Sektor, für den Nachhaltigkeit nicht nur Pflicht, sondern auch Chance zur Positionierung und Professionalisierung ist.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

November 2025 / 2bdifferent GmbH & Co. KG

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de