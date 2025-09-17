2bdifferent bietet praxisnahes Seminar für nachhaltiges Eventmanagement mit LEGO® SERIOUS PLAY®

Am 25. November 2025 lädt 2bdifferent ins frizzforum Berlin zum interaktiven Tagesseminar ein. Unter dem Titel „Nachhaltiges Eventmanagement – praxisnah und konkret“ erleben die Teilnehmenden, wie Nachhaltigkeit jenseits von Labels und Checklisten in der Eventpraxis wirksam umgesetzt werden kann. Der Workshop zeigt, wie LEGO® SERIOUS PLAY® Nachhaltigkeitsprozesse in der Veranstaltungsplanung kreativ unterstützt – greifbar, partizipativ und handlungsorientiert.

Referent der Veranstaltung ist Lovis Willenberg. Der Nachhaltigkeitsberater und Partner bei 2bdifferent verfügt über langjährige Praxiserfahrung als Veranstalter, ist ausgebildeter interner Auditor ISO 20121 und zertifizierter Coach sowie LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator. „Nachhaltiges Eventmanagement ist eine Einladung, Dinge neu zu denken, mit Gestaltungsspielräumen, frischen Ideen und konkreter Wirkung. Mit LEGO® SERIOUS PLAY® denken wir mit den Händen und bringen die Theorie in die Praxis: strukturiert, kreativ und überraschend klar“, erklärt Lovis Willenberg. „Die Methode bringt Menschen ins Gespräch, auch wenn sie sich nicht kennen, und macht komplexe Themen greifbar, sichtbar und verhandelbar.“

Die Seminarteilnehmer erlernen die Grundlagen von nachhaltigem Eventmanagement und erarbeiten individuelle, konkret umsetzbare Strategien und Lösungen für ihre eigene Praxis. Zur inhaltlichen Vertiefung und zur Entwicklung neuer Perspektiven wird dabei die LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode genutzt. Gerade in Gruppen mit verschiedenen fachlichen Hintergründen schafft diese Methode eine gemeinsame Sprache. Sie ermöglicht es allen Teilnehmenden, Denkansätze zu reflektieren, neue Sichtweisen zu entwickeln und kreative Zugänge zur eigenen Rolle im Eventkontext zu gestalten.

Die Teilnehmer erleben im Workshop, wie die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – im Eventkontext zusammenwirken und wie sie diese praxisnah in ihrem Arbeitsalltag integrieren können. Sie erfahren, wie sich Vorbehalte und Spannungsfelder sichtbar machen lassen und als Ausgangspunkt für neue Ideen genutzt werden können. Ebenso erleben sie, wie sie individuelle, umsetzbare Schritte für ihre eigene Eventpraxis entwickeln – vom Konzept bis zur Umsetzung.

Am Ende des Workshops besitzen die Teilnehmenden ein fundiertes Verständnis für die nachhaltige Veranstaltungsplanung. Sie kennen konkrete Maßnahmen und Ansatzpunkte für ihre eigene Organisation oder Rolle und haben neue Perspektiven, Motivation sowie einen klaren nächsten Schritt. „Es lohnt sich, dabei zu sein, weil der Einstieg in nachhaltiges Eventmanagement hier nicht trocken, sondern erlebnisreich gelingt. Dieser Tag wird lange in Erinnerung bleiben, denn gemeinsam zu denken, zu bauen und zu lernen sorgt für mehr Klarheit und schafft Motivation zur Umsetzung im Arbeitsalltag“, erklärt Lovis Willenberg.

Das frizzforum in Berlin ist ein einzigartiger Veranstaltungs- und Weiterbildungsort im Herzen der Stadt, der sowohl für Events als auch für berufliche Trainings genutzt wird. Es ist Teil des FORUM Berufsbildung e. V. und setzt sich seit 2018 gezielt für Fort- und Weiterbildungen für Unternehmen und deren Mitarbeitende ein. Die Location ist als nachhaltiger Veranstaltungsort zertifiziert und achtet auf Barrierefreiheit, nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung sowie soziale und ökologische Standards.

Anmeldung und weitere Informationen unter: https://pretix.eu/2bd.de/dflax/

Frühbucherpreis bis zum 13. Oktober 2025: 299 € netto inkl. Verpflegung.

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

