2bdifferent beteiligt sich am finalen Workshop von „The Event Experiment“

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Nachhaltigkeitsagentur 2bdifferent hat sich aktiv am finalen Workshop des innovativen Projekts „The Event Experiment“ beteiligt, das in der Schokoladenfabrik in Köln stattfand. Clemens Arnold, geschäftsführender Gesellschafter von 2bdifferent, nahm an der Veranstaltung teil und unterstrich die Bedeutung nachhaltiger Ansätze in der Veranstaltungsbranche.

Das Projekt „The Event Experiment“ wurde 2023 von Natalie Driesnack und Tobias Weber, Geschäftsführer der Kreativ-Agentur format:c live communication, sowie Felix Kupfer, Geschäftsführer des österreichischen Konferenzzentrums Gurgl Carat in Obergurgl, Tirol, ins Leben gerufen. Die wissenschaftliche Begleitung übernahm Michelle Carolin Speth, Dozentin an der THM in Gießen. Das Ziel war es, den klassischen Pitch-Prozess in der MICE-Branche zu hinterfragen und innovative, nachhaltige Alternativen zu entwickeln. Im Fokus stand der branchenweit einmalige Reverse Pitch, bei dem Auftraggeber sich um die Durchführung eines Events bewerben.

Der Abschlussworkshop diente dazu, praxisnahe Handlungshilfen zu erarbeiten und die Grundlagen für weitere Feldversuche im Bereich alternativer Pitch-Modelle zu legen. Dabei wurden Chancen und Herausforderungen der Pitch-Kultur in der Veranstaltungswirtschaft analysiert, Fehlentwicklungen reflektiert und konkrete Lösungsansätze für ressourcenschonende und transparentere Ausschreibungsprozesse entwickelt. Branchenvertreter teilten zudem ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus den besten und schlechtesten Pitch-Erlebnissen, die in die Diskussion miteinflossen.

Qifen Wang von der Agentur Seventy2 in Singapur präsentierte die Ergebnisse einer Umfrage, die in Malaysia, Thailand, Greater China, Indonesien, Hongkong und Singapur durchgeführt wurde, und brachte somit eine internationale Perspektive in die Diskussion ein. Zudem arbeiteten die Teilnehmer mit der 3D-Welten-Methode von Janek Panneitz, die 2023 mit dem Europäischen Trainingspreis des BDVT ausgezeichnet wurde. Das Ziel war es, konkrete Empfehlungen für alle Branchenvertreter im Hinblick auf faire, transparente und nachhaltige Pitches zu entwickeln.

Tobias Weber betonte die experimentelle Natur des Reverse Pitch: „Es ist ein Versuch, der neue Gesprächsformate schafft. Wir sind uns bewusst, dass rechtliche Vorgaben manchen Unternehmen die Umsetzung erschweren könnten. Wichtig ist, dass wir miteinander reden, um bessere Events zu gestalten.“ Clemens Arnold hob die Bedeutung solcher innovativen Ansätze für die Branche hervor und unterstrich die Relevanz nachhaltiger und transparenter Prozesse in der Eventplanung.

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

