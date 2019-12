2019: Beachtliche Erfolgsbilanz und spannende Projekte

Rückblickend war 2019 für die ALPEIN Software SWISS AG ein aussergewöhnlich produktives Jahr. Zielgerichtete Aktivitäten und die Weiterentwicklung bzw. Optimierung von Produkten und Dienstleistungen, zum Vorteil aller Kunden und Produkt-Anwender, standen im Focus. Mittlerweile ist das Unternehmen bereits 21 Jahre im Markt, wobei es gerade in diesem Jahr gelang die Marktpräsenz erheblich zu steigern. Es galt, die sich permanent ändernden IT-technischen Anforderungen zu meistern, die digitale Welt für Kunden und Produktanwender kompromisslos abzusichern und dabei effiziente und kostengünstige Lösungen anzubieten.

Der Ausbau der SAP-Sparte, die Platzierung der Hauptprodukte SWISS SECURIUM -der sicheren All-in-One-Plattform für digitale Arbeitsplätze- und JIRA2SAP bei namhaften Unternehmen standen im Vordergrund. Die Produkte-Optimierung bzw. die Realisierung neuer Versionen mit exzellenten Funktionalitäten erforderten den aussergewöhnlichen Einsatz des gesamten Teams aber auch die Verstärkung der Personaldecke. Vielversprechende neue Partnerschaften, vorrangig aus der IT- und Beratungs-Branche, sowie die beginnende engere Zusammenarbeit mit Universitäten, mit dem Ziel der Bündelung gemeinsamer Interessen und der Erarbeitung innovativer Lösungen in vorrangig den Bereichen Verschlüsselung und Sicherheit, gaben neue Impulse.

Die ALPEIN Software SWISS AG blickt auf eine Vielzahl spannender Projekte gerade in 2019 zurück, welche die ohnehin positive Erfolgsbilanz des Unternehmens noch weiter verstärkt haben. Um den Interessenten bzw. Anwendern der Produkte Hilfen in Form von Anwendungsfällen für mögliche Szenarien zu bieten, wurden eine Reihe von sog. Use Cases kreiert und in den diversen Unternehmens-Auftritten abrufbar bereitgestellt. Wie das Unternehmen weiter berichtet, steht eine aufwendige Video-Präsentation kurz vor der Fertigstellung. Darin werden Einsatzvarianten des SWISS SECURIUM Produktes, unter Berücksichtigung von Branchen-bezogenen Eigenheiten, veranschaulicht dargestellt. Mit der Verlängerung des ISO 27001:2013 Zertifikates ab September 2019 qualifiziert sich das Unternehmen weiterhin mit dem zertifizierten Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS).

Bei der deutlichen Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit infolge diverser PR-Artikel und Unternehmens-News, einer neuen Instagram-Präsenz ab Oktober 2019, diverser Landing Pages und anderen interessanten Publikationen, standen die Produkte SWISS SECURIUM und JIRA2SAP im Vordergrund. Das Produkt SWISS SECURIUM hat es beim Innovationspreis Schaffhausen in die Finalisten-Liste geschafft hat.

Ein im Studium an der Universität Zürich befindlicher Trainee hat sein Praktikum bei der ALPEIN Software SWISS AG erfolgreich abgeschlossen. Dabei standen im Focus die Entwicklung von Jira Addons für SAP Customer Service, Produktmanagement und Qualitätsmanagement auf Basis des Atlassian Software Development Kit sowie Python-Skripte für Jira Service Desk. Auch ein Projekt der Auszubildenden des Unternehmens endete mit positiven Impulsen für die Entwicklung und Verbesserung des JIRA2SAP-Produktes. Schliesslich brachte ein Besuch des Silicon Valley in den USA durch Eugen Wiltowski, CEO der Alpeinsoft, interessante Einblicke in den wohl weltweit bedeutendsten Standort der IT- und Hightech-Industrie und neue Impulse für die weiteren Aktivitäten des Unternehmens.

Im bevorstehenden Jahr 2020 stehen die bisher erfolgreichen innovativen Aktivitäten bei Produkten und Dienstleistungen, erforderliche IT-technische, sicherheitsspezifische und personelle Erweiterungen sowie die Optimierungen der Unternehmensauftritte und der kontinuierliche Ausbau der Marktaktivitäten im Focus.

Zum Jahresschluss gilt der Dank der Alpeinsoft Administration und des gesamten Teams insbesondere allen Kunden und Geschäftspartnern für das in 2019 entgegengebrachte Vertrauen und die allzeit angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit. Schon jetzt richtet sich der Blick des Unternehmens gespannt auf das kommende Jahr und seine Herausforderungen. Mit der Zuversicht auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern verbindet das Unternehmen für alle die besten Wünsche für das neue Jahr 2020.

