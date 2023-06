10 Use Cases für Mobile Omnichannel im digitalen Dialogmarketing

E-Mail Marketing verschmilzt mehr und mehr mit mobilen Dialogmarketing Kanälen zu einem integrierten, konsistenten Omnichannel Marketing Ansatz. Der Software as a Service Marketing Automation Anbieter artegic zeigt im neuen Whitepaper: Mobile Omnichannel im digitalen Dialogmarketing anhand von 10 Use Cases, wie sich SMS, Mobile Messenger und Push Notifications im digitalen Dialogmarketing einsetzen und mit anderen Kanälen integrieren lassen. Das Whitepaper ist ab sofort zum Download verfügbar unter https://www.artegic.com/de/whitepaper-mobile-omnichannel/

Kundinnen und Kunden unterscheiden nicht zwischen Kanälen, sondern erwarten eine konsistente Customer Experience, egal, ob sie sich auf einer Website befinden, einen E-Mail Newsletter erhalten oder mit dem Support per Mobile Messenger chatten. Konsistenz bedeutet nicht nur, eine einheitliche Botschaft in jedem Kanal zu kommunizieren. Es bedeutet insb. bei jeder Kommunikation nahtlos dort wieder anzufangen, wo am letzten Touchpoint aufgehört wurde. Es gilt, einen kontinuierlichen Dialog entlang der gesamten Customer Journey zu führen, egal in welchen Kanälen. Mobile Omnichannel im digitalen Dialogmarketing bezeichnet die Verschmelzung mobiler Dialogmarketingkanäle (SMS, Mobile Messenger und Push Notification) mit E-Mail Marketing zu einer einzigen, nahtlosen Customer Experience.

Mobile Kanäle und E-Mail Marketing



Der Kanal E-Mail ist das Zentrum des Omnichannel Mixes im digitalen Dialogmarketing. E-Mail Marketing vereint Individualisierbarkeit, Messbarkeit, Echtzeitfähigkeit bis hin zur Live-Aktualisierung von Inhalten, Effektivität und Kosteneffizienz. Der durchschnittliche Return-On-Investment im E-Mail Marketing beträgt 42€ (DMA), mehr als jeder andere Kanal. Auch zur Erreichung mobiler Kundinnen und Kunden ist E-Mail Marketing ein wirkungsvolles Instrument. Mobile E-Mail Clients gehören zu den meistgenutzten Apps auf Smartphones. Seine volle Stärke entfaltet digitales Dialogmarketing jedoch, wenn E-Mail Marketing jedoch durch weitere mobile Kanäle ergänzt wird. Im Durchschnitt schauen Smartphone-Nutzerinnen und -nutzer jeden Tag 88 mal auf ihr Handy (Mental Balance). Wer diese Aufmerksamkeit nutzen möchte, muss auf allen mobilen Kanälen vertreten sein.

Whitepaper: 10 Use Cases für Mobile Omnichannel im digitalen Dialogmarketing

Im Whitepaper: Mobile Omnichannel im digitalen Dialogmarketing wird gezeigt

welche eigenen Vorteile die einzelnen Kanäle SMS, Mobile Messenger, Push Notification und E-Mail haben und wie jeder dieser Kanäle optimal genutzt werden kann.

welche wichtigen Erkenntnisse über Kundinnen und Kunden aus den verschiedenen digitalen Kommunikationskanälen gewonnen werden können.

wie die Kundenzufriedenheit durch echtes Omnichannel-Marketing im digitalen Dialog auf ein neues Level gehoben werden kann.

